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Pronostican vientos moderados y máxima de 23°C este sábado en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

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POR Redacción ADN / Agencias
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Protección Civil prevé día soleado con rachas de viento y bajo potencial de lluvia en la región.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que este sábado 28 de marzo se esperan condiciones mayormente soleadas en Ciudad Juárez, con una temperatura máxima de 23 grados centígrados.

El pronóstico contempla la presencia de vientos de ligeros a moderados hasta la 1:00 de la tarde, con velocidades entre los 5 y 25 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar entre 26 y 35 kilómetros por hora, lo que mantiene activo el llamado a la precaución.

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La dependencia indicó que la probabilidad de lluvia será mínima, con valores entre el 0 y el 2 por ciento durante el día, por lo que no se prevén precipitaciones significativas en la región.

Para la noche, se espera un descenso en la temperatura hasta los 13 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado y condiciones de viento similares, aunque con ráfagas estimadas entre los 26 y 32 kilómetros por hora.

En el pronóstico extendido, se anticipa un incremento gradual en las temperaturas. Para el domingo se prevé una máxima de 30 grados y mínima de 16, mientras que el lunes los valores podrían alcanzar hasta 31 grados centígrados, con cielo mayormente despejado.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a las condiciones del clima, especialmente por la presencia de viento, y tomar medidas preventivas para evitar incidentes, particularmente en exteriores y al conducir.

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