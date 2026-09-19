Pronostica Protección Civil sábado parcialmente soleado en Ciudad Juárez

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La temperatura máxima será de 33 grados, con baja probabilidad de lluvia y ráfagas de viento de hasta 30 kilómetros por hora

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que para este sábado 19 de septiembre se pronostican condiciones parcialmente soleadas en Ciudad Juárez, con una temperatura máxima de 33 grados centígrados.

De acuerdo con el reporte meteorológico, durante el día se espera una probabilidad de lluvia de entre 2 y 10 por ciento, por lo que las condiciones se mantendrán mayormente estables en la ciudad.

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La dependencia municipal indicó que los vientos oscilarán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 26 y 30 kilómetros por hora.

Para la noche se prevé una temperatura mínima de 21 grados centígrados, además de una disminución gradual de la nubosidad y de la posibilidad de lluvia, que bajaría de 10 a 1 por ciento.

Las condiciones de viento durante el periodo nocturno se mantendrían sin cambios importantes, con velocidades similares a las registradas durante el día y ráfagas dentro del mismo rango previsto.

Para el domingo se espera cielo soleado, con una temperatura máxima de 34 grados y mínima de 21, así como una probabilidad de lluvia de entre 1 y 3 por ciento.

El lunes se pronostica un incremento en la temperatura, con máxima de 35 grados y mínima de 22, además de posibilidad de precipitación de entre 2 y 20 por ciento.

En ambos días se contemplan vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían ubicarse entre 26 y 32 kilómetros por hora, por lo que Protección Civil mantiene el llamado a la población a estar atenta a los avisos oficiales.}

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