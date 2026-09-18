Atiende Municipio a familias afectadas por inundaciones en fraccionamiento Paula

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Personal de Limpia realizó trabajos de apoyo ante acumulación de agua y brote de aguas residuales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal desplegó acciones de apoyo en el fraccionamiento Paula, donde familias reportaron afectaciones por inundaciones y brotes de aguas residuales durante las lluvias.

Personal de la Dirección de Limpia acudió al cruce de las calles Artículo 39 y Antonio Canaleto, donde realizó trabajos con maquinaria para retirar residuos y disminuir las condiciones generadas por el acumulamiento de agua en la zona.

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El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, explicó que la intervención se realizó por instrucción del Presidente Municipal, Héctor Ortiz Orpinel, como apoyo inmediato a las familias afectadas.

El funcionario precisó que los trabajos corresponden a una limpieza superficial con la maquinaria disponible, debido a que la atención de fondo del sistema de drenaje sanitario compete a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

“Aquí hacemos la invitación, el llamado a las cuadrillas de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, que sumemos esfuerzos en beneficio de la comunidad”.

Solís Kanahan señaló que, además de la atención inmediata, es necesario que las instancias involucradas trabajen de manera coordinada para buscar una solución que permita prevenir o disminuir las afectaciones recurrentes durante las precipitaciones.

El titular de Limpia indicó que sería necesaria la participación de equipos especializados para realizar trabajos de limpieza y sanitización en el área, ante la presencia de aguas residuales en la vía pública.

De acuerdo con vecinos del fraccionamiento, el problema se presenta de forma recurrente durante las lluvias, cuando las alcantarillas expulsan aguas negras y generan condiciones insalubres para las familias del sector.

Laura Valentina, habitante del fraccionamiento Paula, señaló que la situación se agravó después de trabajos realizados por la JMAS hace aproximadamente dos años, y afirmó que pese a múltiples reportes no han recibido una solución efectiva.

La vecina relató que la presencia constante de aguas residuales ha afectado la calidad de vida de los habitantes, quienes han presentado irritaciones en la piel al realizar labores de limpieza.

“A mis vecinos y a mí cuando estábamos limpiando se nos dañó la piel”.

También indicó que mascotas del sector han sufrido afectaciones y que, cada vez que se registran lluvias, los residentes temen que las aguas negras vuelvan a brotar de las alcantarillas e inunden la zona.

Solís Kanahan informó que se ha mantenido comunicación con habitantes del fraccionamiento para conocer directamente sus necesidades y buscar alternativas de atención.

El Gobierno Municipal señaló que continuará brindando apoyo a las familias afectadas, dentro de sus capacidades, y promoverá la coordinación con las instancias responsables para una atención integral del problema.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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