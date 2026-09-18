Acuerdan medidas de seguridad vial por obras en puente Juan Pablo II

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Regidores, Seguridad Vial y vecinos revisaron riesgos para automovilistas, peatones y corredores en la zona.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Movilidad se reunieron con el coordinador general de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, y vecinos del sector donde se construye un puente sobre el bulevar Juan Pablo II, en el cruce con la calle Valle del Sol.

El encuentro tuvo como objetivo revisar las condiciones del tráfico vehicular en la zona y establecer medidas preventivas para quienes utilizan las vialidades cercanas durante el desarrollo de la obra.

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En la reunión participaron la regidora Luz Clara Cristo Sosa y el regidor José Eduardo Valenzuela Martínez, coordinador de la Comisión de Movilidad, quien informó que se revisaron los avances del proyecto y las alternativas de circulación habilitadas para reducir afectaciones al tránsito.

También se analizaron las condiciones de seguridad vial que enfrentan habitantes del sector y grupos de corredores que acostumbran realizar actividad física en calles cercanas al bulevar Juan Pablo II.

Uno de los temas planteados por residentes fue la presencia de grupos de runners que utilizan las calles como parte de sus recorridos habituales, debido a las áreas arboladas, parques y condiciones del entorno.

Con el cierre temporal de un tramo del bulevar Juan Pablo II por las obras, los corredores han modificado sus rutas y utilizan otras vialidades del sector, lo que generó preocupación entre habitantes de fraccionamientos como Valle del Sol ante posibles riesgos de accidentes.

Como parte de los acuerdos, se determinó colocar señalética temporal para advertir sobre la presencia de corredores y reforzar medidas preventivas en puntos donde exista mayor interacción entre peatones, deportistas y vehículos.

Además, se acordó desarrollar una campaña de difusión a través del Municipio para promover medidas de seguridad entre quienes utilizan las vialidades del sector.

Personal de Seguridad Vial también acudirá a zonas cercanas para impartir pláticas dirigidas a habitantes y corredores sobre prevención y uso adecuado de las calles.

Entre las recomendaciones se contempla que quienes realicen actividad física durante horarios de poca iluminación utilicen luces, chalecos reflejantes u otros elementos visibles, con el objetivo de facilitar su identificación por parte de los conductores.

Respecto a la construcción del puente, durante la reunión se informó que los trabajos avanzan de manera favorable y que se han implementado alternativas para mantener la circulación en el sector.

Las autoridades indicaron que la vialidad principal permanecerá cerrada de manera temporal hasta enero y que actualmente no se permite el paso de vehículos de carga pesada por el área.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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