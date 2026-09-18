Avanza Municipio en recuperación de espacios públicos con Reordenamiento

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Dependencias municipales dieron seguimiento a un reporte por obstrucción de banqueta y calle con residuos metálicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de distintas dependencias municipales realizó este viernes un operativo de seguimiento en un inmueble reportado por obstruir la banqueta y la calle con residuos metálicos, como parte del programa de Reordenamiento Urbano.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que la intervención se llevó a cabo en atención a una denuncia relacionada con un espacio que presuntamente era utilizado como chatarrera.

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De acuerdo con el funcionario, en el lugar se habían colocado diversos materiales y residuos metálicos sobre la vía pública, lo que afectaba el paso peatonal y el uso adecuado de la calle.

Solís Kanahan explicó que, previo al operativo, personal de las dependencias involucradas entregó durante la semana una notificación al propietario del inmueble, conforme a los procedimientos establecidos.

Al acudir este viernes al sitio, las autoridades encontraron que el espacio había sido liberado prácticamente en su totalidad, lo que permitió avanzar en la recuperación de la banqueta y la vialidad.

El funcionario señaló que se dará continuidad al procedimiento y se notificará al propietario para que acuda ante las dependencias correspondientes.

En caso de que en el inmueble se desarrolle alguna actividad comercial, deberá realizar los trámites necesarios y obtener las autorizaciones requeridas por la normatividad municipal.

Solís Kanahan destacó que la obligación de mantener los espacios limpios y libres de residuos también aplica para casas habitación, especialmente cuando se acumulan materiales que puedan representar riesgo de incendio o afectaciones a la seguridad y salud de vecinos.

“Estamos trabajando de manera conjunta para atender los reportes, recuperar los espacios públicos y dar seguimiento a cada caso conforme a los procedimientos establecidos”.

El director de Limpia indicó que este tipo de operativos continuarán realizándose cada semana, como parte de los acuerdos de la mesa de trabajo del programa de Reordenamiento Urbano.

Las dependencias participantes determinan de manera conjunta los puntos que serán atendidos y alternan acciones de inspección, vigilancia, retiro de residuos y recuperación de espacios públicos.

En los operativos participan las direcciones de Desarrollo Urbano, Ecología, Regulación Comercial, Protección Civil, la Coordinación de Seguridad Vial, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Servicios Públicos, a través de Limpia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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