Concluye reforestación del bulevar Zaragoza con 3 mil árboles

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La última etapa incluyó la plantación de 440 rosa laureles en el camellón central.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines concluyó los trabajos de reforestación del camellón central del bulevar Zaragoza, en el tramo comprendido entre las avenidas De los Aztecas y Lote Bravo.

La última jornada incluyó la plantación de 440 rosa laureles, con lo que se alcanzó la meta de 3 mil especies colocadas a lo largo de este tramo vial.

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El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que los trabajos forman parte de las acciones orientadas a mejorar la imagen urbana y recuperar espacios públicos en distintos sectores de Ciudad Juárez.

La jornada se realizó en coordinación con el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, como parte de los esfuerzos para fortalecer las áreas verdes y generar entornos más agradables para las familias juarenses.

Zamarrón Saldaña señaló que la reforestación permitirá contar, conforme avance el crecimiento de las especies, con un corredor más verde y con mayor presencia de vegetación.

El funcionario destacó que este tipo de acciones contribuyen a mejorar el entorno urbano y la experiencia de quienes transitan diariamente por una de las vialidades más importantes de la ciudad.

También subrayó la importancia de sumar esfuerzos con distintos sectores para ampliar, conservar y dar mantenimiento a las áreas verdes del municipio.

El diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar señaló que, tras cumplir la meta de reforestación en el bulevar Zaragoza, el siguiente objetivo será llevar más árboles a la avenida Francisco Villarreal Torres.

De acuerdo con el legislador, en esa vialidad se proyecta plantar 5 mil ejemplares, con el propósito de continuar transformando espacios urbanos y sumar áreas verdes en beneficio de la comunidad.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan contribuir a una ciudad con más espacios naturales y una mejor imagen urbana para las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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