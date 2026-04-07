Promueve SSPM cultura preventiva con teatrino en el CASEF Emiliano Zapata

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Actividad lúdica enseñó a niñas y niños medidas de autocuidado y prevención.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Prevención Social, llevó a cabo una jornada del programa “Teatrino” en el CASEF Emiliano Zapata, como parte de sus acciones para fomentar la cultura de la prevención entre la niñez.

La actividad se realizó con la participación de aproximadamente 25 niñas, niños y adolescentes que forman parte de un campamento de primavera, quienes asistieron a una presentación interactiva basada en el cuento “Lobo bobo”.

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Durante la función, los asistentes recibieron mensajes preventivos mediante dinámicas lúdicas, con el objetivo de reforzar conductas de autocuidado y toma de decisiones seguras.

A través de la actividad se recomendó a los menores no hablar con desconocidos, no aceptar objetos de extraños y avisar a adultos responsables ante cualquier situación de riesgo.

La jornada concluyó con una convivencia en la que las y los participantes mostraron entusiasmo, fortaleciendo el aprendizaje a través de la interacción.

La SSPM destacó que estas acciones forman parte de una estrategia de prevención temprana, orientada a fomentar valores, conductas positivas y herramientas que contribuyan a la seguridad y bienestar de la niñez.

Las autoridades reiteraron que continuarán impulsando este tipo de actividades para fortalecer la proximidad social y la confianza ciudadana, especialmente en espacios comunitarios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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