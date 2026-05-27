Promueve Seguridad Vial campaña preventiva contra atropellos en Ciudad Juárez

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Agentes realizaron volanteo y orientación a conductores y peatones en el suroriente de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial realizó una jornada de volanteo preventivo como parte de la campaña “Pongamos freno a los atropellos”, con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre la prevención de accidentes que involucren peatones.

Las actividades se llevaron a cabo este miércoles en el cruce de la avenida De las Torres y calle Santiago Blancas, donde agentes de la corporación entregaron información preventiva a automovilistas y peatones.

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Durante la jornada participaron los agentes Acosta, Urista y Soto, quienes realizaron labores de orientación enfocadas en promover el respeto a los señalamientos viales, límites de velocidad y cruces peatonales.

La corporación señaló que estas acciones forman parte de las estrategias permanentes para fortalecer la cultura vial y reducir incidentes de tránsito en distintos puntos de Ciudad Juárez.

Asimismo, Seguridad Vial reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener una conducción responsable y atenta, además de respetar las normas de movilidad para proteger tanto a peatones como a conductores.

La dependencia destacó que la prevención y la responsabilidad compartida son fundamentales para disminuir accidentes viales, especialmente aquellos relacionados con atropellos en zonas de alta circulación.

La Coordinación General de Seguridad Vial indicó que continuará desarrollando campañas informativas y preventivas bajo el lema “Por una mejor cultura vial”, con el propósito de generar conciencia y fomentar una convivencia más segura en las vialidades de la ciud

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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