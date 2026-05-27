Realizan ciclistas recorrido nocturno por la Antigua Presidencia Municipal

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El IPACULT promovió una visita guiada para difundir la historia y patrimonio cultural de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) recibió al grupo de ciclistas “Bastardos” en un recorrido nocturno por la Antigua Presidencia Municipal, como parte de las actividades orientadas a promover el patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

La visita fue guiada por el coronel Rosendo Martínez, conocido como “Don Chendo”, quien compartió con las y los asistentes información sobre la historia y evolución del inmueble considerado uno de los edificios emblemáticos de Ciudad Juárez.

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Durante el recorrido se abordó la transformación histórica del recinto, desde su construcción y uso como presidio, hasta su etapa como el Fuerte de Villa y posteriormente como sede de la Presidencia Municipal y espacio cultural.

La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que este tipo de actividades fortalecen el vínculo entre la ciudadanía y los espacios culturales, además de fomentar el interés por la historia local entre personas de distintas edades.

Asimismo, explicó que las y los participantes tuvieron oportunidad de dialogar y realizar preguntas relacionadas con la arquitectura, funciones históricas y relevancia cultural del edificio.

En la actividad participaron adolescentes y adultos integrantes del club ciclista, quienes también intercambiaron experiencias sobre fotografía, exposiciones y otros recorridos culturales realizados anteriormente en la ciudad.

Olivas destacó que para varios asistentes fue la primera ocasión en que visitaban la Antigua Presidencia Municipal en un recorrido nocturno, situación que generó interés y entusiasmo por conocer más sobre el patrimonio histórico juarense.

La funcionaria indicó que uno de los objetivos principales es incentivar a las y los ciudadanos a regresar acompañados de familiares y amistades, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia hacia los espacios culturales de Ciudad Juárez.

El IPACULT reiteró que continuará impulsando actividades culturales y comunitarias que integren distintos sectores sociales, promoviendo la convivencia y el acercamiento de la población a la historia y cultura de la frontera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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