Presentan selección mexicana U18 rumbo a la FIBA AmeriCup 2026

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El representativo nacional buscará uno de los boletos al Mundial Sub-19 durante el torneo en León.

León, Gto. (ADN/Staff) – La Selección Mexicana de Basquetbol U18 fue presentada oficialmente este martes de cara a su participación en la FIBA U18 AmeriCup 2026, torneo continental que se disputará del 1 al 7 de junio en la ciudad de León, Guanajuato.

El equipo nacional será dirigido por Juan Carlos Escalante Suárez, acompañado por Rodolfo Peralta, Alan Soto y Gerardo Castro como entrenadores asistentes. La plantilla está integrada por Pedro Villanueva, Yair Olano, Juan Escalante, Ayrton Vallejo, Cisco Muñoz, André Smith, Miguel Ayala, Emiliano Bernal, Jacob García, Federico Núñez, Máximo Félix y Elías Ramos.

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México competirá en el Grupo A junto a Estados Unidos, Brasil y Argentina, considerado uno de los sectores más complicados del certamen continental.

El conjunto mexicano debutará el próximo 1 de junio frente a Brasil, posteriormente enfrentará a Estados Unidos el 2 de junio y cerrará la fase de grupos ante Argentina el día 4. Los cuatro mejores equipos del torneo obtendrán su clasificación al Campeonato Mundial FIBA Sub-19 de 2027.

En el Grupo B participarán República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y Canadá, en un torneo que reunirá a las principales selecciones juveniles del continente americano.

Previo al inicio de la competencia, la selección mexicana sostendrá dos partidos de preparación ante un selectivo de León y frente a Venezuela, encuentros que se realizarán en la Unidad Deportiva Antonio “Tota” Carbajal.

La edición 2026 de la FIBA U18 AmeriCup tendrá como sede el Domo de la Feria de León, recinto que albergará a las ocho selecciones participantes en busca del campeonato continental juvenil.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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