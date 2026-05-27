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Impulsan programa sobre derechos humanos en secundaria de Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Dependencias municipales realizaron actividades dirigidas a estudiantes de la Secundaria Técnica 30.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Educación del Municipio realizaron actividades del programa “Sin tanto Rollo” en la Escuela Secundaria Técnica número 30, con el propósito de acercar información y herramientas sobre derechos humanos a estudiantes de nivel básico.

Como parte de la jornada, personal de ambas dependencias desarrolló la dinámica denominada “Lotería de los Derechos y Deberes de las y los Adolescentes”, dirigida a alumnos de primero, segundo y tercer grado.

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El director de Derechos Humanos, Santiago González Reyes, explicó que durante las actividades se abordaron temas relacionados con la responsabilidad, el respeto a la dignidad humana y el reconocimiento de los derechos fundamentales.

“Hicimos énfasis en la responsabilidad, el respeto a la dignidad humana y la importancia de reconocer nuestros derechos para poder ejercerlos y también defenderlos cuando sea necesario”, señaló el funcionario.

El programa “Sin tanto Rollo” busca generar espacios de diálogo y reflexión para adolescentes mediante dinámicas y pláticas sobre temas de interés juvenil, promoviendo valores, derechos humanos y la toma de decisiones informadas.

Las autoridades municipales indicaron que distintas dependencias participan de manera coordinada en estas jornadas escolares para atender directamente a estudiantes de secundaria en diferentes sectores de la ciudad.

Entre los temas abordados durante las actividades se encuentran la prevención de adicciones, proyecto de vida, justicia cívica, fomento a la lectura y derechos de las adolescencias.

El Gobierno Municipal señaló que estas acciones buscan fortalecer la convivencia sana, el respeto y la responsabilidad dentro de los entornos escolares, además de contribuir a la formación integral de las y los jóvenes juarenses.

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