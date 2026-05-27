Reconocen labor de trabajadora de Limpia durante sesión extraordinaria de Cabildo

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Nayeli Escobedo recibió distinción al mérito por su desempeño dentro del área operativa del Municipio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Nayeli Angélica Escobedo Esquivel, trabajadora de la Dirección de Limpia, recibió el Reconocimiento al Mérito en el Servico Público en la categoría de personal operativo, durante una Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento en la que fueron distinguidos 12 empleados municipales.

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la ceremonia y destacó la importancia de la labor que realizan diariamente los trabajadores del Gobierno Municipal en beneficio de la ciudadanía juarense.

“El trabajo de ustedes es fundamental para esta ciudad. Son quienes todos los días, desde muy temprano, contribuyen al bienestar de las familias juarenses con esfuerzo, compromiso y vocación de servicio”, expresó el alcalde.

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Durante el acto se resaltó el compromiso y desempeño de la trabajadora adscrita a la Dirección de Limpia, cuya labor fue reconocida por autoridades municipales y compañeros de la dependencia.

El director general de Servicios Públicos Municipales, César Alberto Tapia Martínez, señaló que este tipo de reconocimientos representan un orgullo para el personal operativo y motivan a continuar trabajando con responsabilidad y entrega.

Asimismo, indicó que la Dirección de Servicios Públicos es una de las áreas con mayor contacto con la ciudadanía debido a los servicios permanentes que brinda en distintos sectores de la ciudad.

Por su parte, Nayeli Escobedo agradeció la distinción y dedicó el reconocimiento a sus compañeros de trabajo, así como a sus hijos, a quienes describió como la principal motivación para desempeñar sus labores diariamente.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, destacó la actitud, compañerismo y vocación de servicio de la trabajadora reconocida, además de exhortarla a continuar contribuyendo al cumplimiento de las metas establecidas por la administración municipal.

Durante la entrega de reconocimientos, el regidor Pedro Matus subrayó que el trabajo de los empleados municipales impacta directamente en la calidad de vida de miles de habitantes de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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