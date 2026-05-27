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Imparten pláticas sobre tabaquismo y vapeo a estudiantes de la Secundaria Técnica 90

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Personal de Salud Municipal orientó a más de 400 adolescentes sobre riesgos asociados al consumo de estas sustancias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal del Centro de Salud Urbano B, adscrito a la Dirección de Salud Municipal, impartió talleres informativos en la Escuela Secundaria Técnica 90 sobre los riesgos relacionados con el consumo de tabaco, vapeadores y wax.

Las actividades se desarrollaron durante dos días como parte de las acciones preventivas y de promoción de la salud dirigidas a estudiantes de nivel secundaria en distintos sectores de Ciudad Juárez.

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Durante las jornadas participaron 443 estudiantes, quienes recibieron información sobre las afectaciones físicas, emocionales y sociales derivadas del uso de cigarros, dispositivos electrónicos para vapear y sustancias concentradas conocidas como wax.

El personal de salud explicó a las y los adolescentes los riesgos que representa el consumo de estas sustancias a edades tempranas, además de fomentar hábitos saludables y la toma de decisiones informadas respecto al cuidado de la salud.

Asimismo, se realizaron dinámicas y actividades orientadas a fortalecer la prevención dentro de los entornos escolares y generar conciencia entre la comunidad estudiantil.

La Dirección de Salud Municipal destacó la importancia de acercar este tipo de programas preventivos a las instituciones educativas, con el objetivo de reducir factores de riesgo y promover el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes.

La dependencia reiteró que continuará impulsando campañas de orientación y prevención en escuelas ubicadas en distintos sectores de la ciudad como parte de su estrategia de salud pública y atención comunitaria.

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