Buscará juarense José Gómez lugar en Panamericano de Kickboxing

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El atleta fronterizo participa en concentración nacional rumbo al torneo continental de Santiago de Chile.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El juarense José Eduardo Gómez participa desde este miércoles en el Segundo Campamento de Evaluación y Desarrollo Deportivo de la Federación Nacional de Kickboxing (FENAKIB) y WAKO México, como parte del proceso de selección rumbo al Campeonato Panamericano de Kickboxing que se celebrará en Santiago de Chile.

El atleta fronterizo se concentrará junto a otros 85 seleccionados nacionales, quienes deberán superar evaluaciones físicas, médicas, psicológicas y técnicas para integrar oficialmente la delegación mexicana que competirá en el certamen continental programado para agosto próximo.

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José Gómez compite en la modalidad point fighting en la categoría senior de menos de 74 kilogramos, división correspondiente a deportistas de entre 19 y 40 años de edad.

El representante juarense llega al proceso selectivo tras conquistar el campeonato estatal 2026 en point fighting y open weight adultos, además de obtener títulos estatales, regionales y nacionales durante la temporada pasada.

La concentración deportiva se desarrolla del 27 al 31 de mayo y forma parte de las actividades organizadas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que también albergará el Campeonato Macro Regional del Centro.

“Es una sinergia que busca fortalecer el trabajo de las y los representantes mexicanos a nivel continental”, señaló Fernando Granados León, presidente de la FENAKIB.

El dirigente explicó que el evento reúne tanto a integrantes de la selección nacional como a competidores de 11 entidades del país, con el objetivo de optimizar procesos de preparación, logística y evaluación deportiva de cara a las competencias internacionales de este año.

La participación de José Eduardo Gómez forma parte del crecimiento que ha tenido el kickboxing competitivo en Ciudad Juárez, disciplina que en los últimos años ha incrementado su presencia en torneos nacionales e internacionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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