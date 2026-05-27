Preparan Noche de Campeones y homenaje a Leyendas del Boxeo Fronterizo

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La Liga Municipal de Box de Ciudad Juárez organizará dos funciones durante las próximas semanas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Liga Municipal de Box de Ciudad Juárez anunció la realización de dos eventos pugilísticos programados para las próximas semanas, en los que participarán talentos locales y se rendirá homenaje a figuras destacadas del boxeo fronterizo.

El primero de los eventos será la “Noche de Campeones”, programada para este domingo 31 de mayo en el Oratorio Salesiano Lupita, ubicado en la calle Oaxaca 1050 de la colonia Morelos 3.

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Durante la función se realizará un homenaje a Ernesto Reyna, en una jornada que reunirá a jóvenes boxeadores locales y combates amateurs a partir de las 3:00 de la tarde.

La Liga Municipal informó que el objetivo de estas actividades es impulsar el talento juarense y reconocer a personas que han contribuido al desarrollo del pugilismo en la frontera.

El segundo evento se llevará a cabo el próximo 7 de junio en el gimnasio Manuel Auza Prieto bajo el nombre “Leyendas de la Frontera”, donde se homenajeará a cuatro figuras vinculadas históricamente al boxeo local.

En esta función serán reconocidos Genaro Herrera, referee de trayectoria; los entrenadores Abel Contreras y Mel Martínez; así como Rubén Castro, expresidente de la Liga Municipal de Boxeo.

Las actividades iniciarán con el pesaje oficial entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana, mientras que las peleas arrancarán a las 12:00 del mediodía.

La organización destacó que ambos eventos buscan fortalecer la actividad boxística en Ciudad Juárez y mantener vigente el reconocimiento a quienes han contribuido al crecimiento de este deporte en la región fronteriza.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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