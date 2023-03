Las “renuncias” solidarias en el INE, se les acabó el negocio

Publicidad - LB3 -

Ante el eminente, y con pleno conocimiento, de que el plan “B” de las Leyes secundarias electorales llegarían a su aplicación, y que sabían bien en el INE que son leyes secundarias que modifican las, y los, procesos administrativos dentro del Instituto Electoral buscando eficientar la operación administrativa de la misma institución y de los procesos electorales, los hoy aún funcionarios de primer nivel dentro de la administración del INE han presentado su renuncia enmarcada dentro de una justificación “solidaria”.

Era inminente que el grupo mayoritario en el Congreso de Morena lograra aprobar las leyes propuestas por el presidente de la República y, los opositores todos más que consientes y sabidos estaban de ello, por lo que se prepararon de la manera más que perversa y abyecta buscando siempre abrirle un boquete al INE de tal magnitud que cuando llegaran los nuevos Consejeros y Funcionarios no tuvieran el tiempo de actuar y acoplarse, ya que no les entregarían las oficinas como dictan las normas éticas de entrega-recepción, es entendible, nunca fueron éticos y no se esperaba nunca que lo fueran al final de sus gestiones.

Desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) realizaron acciones, que están fuera de su ámbito de competencia, que los hacía inmiscuirse dentro de uno de los poderes de la Federación, el poder Legislativo, dictando correcciones al proceso para escoger a los 4 Consejeros Electorales así como del Consejo Técnico de Evaluación que determinaría las quintetas para insacular a los consejeros y al nuevo presidente del INE, buscaron, y buscan, enfrentarse al poder legislativo para reventar el proceso de nominación de los Consejeros Electorales, dichas acciones resolutivas las llevaron a cabo cuando ya había iniciado el proceso de selección y las reglas estaban dictadas y en aplicación, buscaron y buscan que el TEPJF, con sus resoluciones, al final tener los argumentos para reventar todo el proceso de selección en la Cámara de Diputados.

Es clarísimo, el TEPJF busca reventar el resultado final de la selección de los nuevos Consejeros del INE y con ello entrar en un período de vacío que deje al INE en un estado de inoperatividad implosionando hasta las elección de junio en Coahuila y Estado de México, recordemos que eso es lo que ha remarcado Lorenzo Córdova como su argumentación perversa ante la sociedad.

Ahora bien, siguiendo el juego del TEPJF, en el INE se anunciaron las renuncias de 8 funcionarios de primer nivel del Instituto electoral, algunos de esos funcionarios que manejan, y que todos ellos deciden, sobre recursos públicos y que en “solidaridad” presentan su renuncia, no habrá entrega-recepción de oficinas, la misma estrategia perversa que usó el ex gobernador de Tamaulipas Cabeza de Vaca, hoy beneficiado por la SCJN.

¿Quienes son? y ¿qué puesto ocupan en la Junta Directiva?:

Ana Laura Martínez de Lara, *Directora Ejecutiva de Administración*, Jacqueline Vargas Arrellanes, *Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización*, Carlos Alberto Ferrer Silva, *Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral*, Gabriel Mendoza Elvira, *Director Jurídico*, Daniela Casar García, *Directora del Secretariado*, Cecilia del Carmen Azuara Arai, *Titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales*, Laura Liselotte Correa de la Torre, *Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación*, Rubén Álvarez Mendiola, *Coordinador Nacional de Comunicación Social*.

Todos ellos, al entrar las leyes secundarias, quedan bajo la supervisión del Órgano de Control Interno del INE, una posición que es designada por la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y, todos ellos dependían en su gestión de la Secretaría Técnica del INE encabezada por Edmundo Jacobo que con la nueva ley quedó cesado en automático, ya no le rendirían cuentas a uno de ellos mismos porque con las nuevas leyes secundarias en materia electoral ahora le rendirían cuantas a un funcionario designado por el poder Legislativo y con ello las cosas ya serán diferentes.

Rubén Álvarez Mendiola *Coordinador Nacional de Comunicación Social* quien era el instrumento, conducto y gestor de los contratos y pagos a los medios de comunicación, y que ha sido pieza fundamental en la proyección de la imagen política del Consejero Presidente Lorenzo Córdova, es el que ordenaba a quien si, y a quien no, se le daba publicidad del INE, este funcionario premiaba a medios y periodistas que se “portaban bien”… el chayote…. Todos los contratos con los medios salieron de su oficina.

Lorenzo Córdova ha venido señalando, sin ninguna prueba comparativa real entre su dicho y las leyes secundarias en materia electoral, que:

“Se busca dañar severamente las condiciones básicas para celebrar elecciones libres y auténticas en nuestro país”.

Mas sin embargo las acciones del TEPJF coordinadas con el INE dan claro indicativo de que quienes buscan una IMPLOSIÓN en el INE, a su salida del Instituto Electoral, son precisamente ellos.

En ninguna parte de las leyes secundarias Lorenzo Córdova puede señalar lo que ha venido afirmando, ni siquiera pudieran llegar a ser percepciones en consecuencia de lo escrito en las leyes, son únicamente sus puntos de vista muy personalísimos y demasiado perversos, con rencor y odio muy marcados, ante la reestructuración administrativa del INE.

Lorenzo Córdova, acompañado de su grupo de perversos como Claudio X González, dejó de ser el árbitro imparcial que debería de ser como presidente Consejero del INE, al involucrar a la institución electoral y su presupuesto, en un ejercicio político beligerante que, dada la imparcialidad obligada a lo que la ley lo somete, no le correspondía al INE.

Lorenzo Córdova convirtió al INE en un instrumento político activista y beligerante en contra del poder Ejecutivo y Legislativo y en contra de las leyes protegiéndose en la AUTONOMÍA del INE, y arropado por el poder Judicial y el mismo TEPJF.

Si Lorenzo Córdova, con su postura personalísima, era de ser activista en contra de las Leyes secundarias, y del mismo poder Legislativo, entonces una postura ética, coherente y pulcra hubiera sido que RENUNCIARA al INE para no involucrar al Instituto Electoral en una actividad política que no le correspondía y que no le autorizan las leyes vigentes.

La esencia del INE dictada desde su ACTA DE NACIMIENTO que sería un instrumento participativo en la democracia pero APOLÍTICO e imparcial en sus acciones, interacciones y en sus resoluciones, ÁRBITRO imparcial en el juego de la democracia.

El INE representa a todos los mexicanos y no solo a los intereses personalísimos de Lorenzo Córdova, intereses que contravienen a los principios básicos, y esenciales, del INE y, es por ello, lo más ético, coherente y honesto era manifestarse sin la representación y el presupuesto del INE.

Se apropió del INE Lorenzo Córdova y ahora busca IMPLOSIONARLO desde adentro coordinado con el TEPJF para demostrar que tenía razón cuando él es uno de los autores intelectuales y material de ese intento IMPLOSIÓN.

Todo el andamiaje mediático esta tendido para hacerse ver como “se los dije”, veremos como sortea el presidente, Morena y sus aliados, esta trampa vista y cantada de las huestes de Claudio X González y Lorenzo Córdova.

Tiempos difíciles si la gente que llegue al INE no se compromete con su responsabilidad histórica.

Compruébeme su dicho en donde lo establecen las leyes secundarias, una respuesta que jamás llegó.

