Promueve IMM enfoque de derechos humanos sobre la maternidad adolescente

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Presentan libro que propone fortalecer las políticas públicas para garantizar la autonomía y los derechos de las madres adolescentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) presentó el libro La vida cambia, pero continúa: La maternidad adolescente más allá del paradigma social, una obra que plantea la necesidad de fortalecer las políticas públicas dirigidas a las madres adolescentes desde un enfoque de derechos humanos.

La publicación, escrita por Rita Astrid Muciño Corro, analiza la importancia de reconocer la autonomía de las jóvenes que ejercen la maternidad y promover acciones institucionales que respondan a sus necesidades desde una perspectiva humanista y empática.

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La presentación estuvo a cargo de Angélica López Muñoz, encargada de Investigación del IMM; Alejandra Rodríguez Matamoros, especialista en género y derechos humanos, y Patricia Hernández Hernández, coordinadora de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

“Las adolescentes que son madres siguen siendo adolescentes, siguen siendo titulares de derechos y siguen construyendo proyectos de vida enfrentando desigualdades que no desaparecen con el nacimiento de sus hijos e hijas”, señaló Angélica López Muñoz.

Durante el encuentro, las participantes coincidieron en que el estudio aporta elementos para revisar el marco jurídico y las políticas públicas relacionadas con la maternidad adolescente, con el propósito de colocar en el centro las necesidades específicas de este sector de la población.

La autora destacó que las madres adolescentes enfrentan simultáneamente responsabilidades familiares, educativas y laborales, por lo que consideró necesario impulsar cambios estructurales que les permitan ejercer plenamente sus derechos.

“Las madres adolescentes son una población que existe y resiste al mismo tiempo. Son mujeres que estudian, maternan y trabajan, por lo que los marcos normativos deben ser cuestionados”, expresó Rita Astrid Muciño Corro.

El IMM informó que este tipo de actividades forman parte de las acciones para promover la reflexión y el diseño de políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos en beneficio de las mujeres y adolescentes del municipio.