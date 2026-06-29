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Emite Protección Civil alerta por lluvias y fuertes vientos en Chihuahua

Chihuahua

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff
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La dependencia prevé rachas de hasta 55 kilómetros por hora y precipitaciones de moderadas a fuertes en distintas regiones del estado durante las próximas 48 horas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo por el pronóstico de lluvias y fuertes ráfagas de viento que afectarán diversas regiones del estado durante este lunes y martes, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones.

Para este lunes, las rachas de viento podrían alcanzar hasta 55 kilómetros por hora en municipios como Juárez, Parral, Allende y La Cruz, con posibilidad de tolvaneras. En Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Janos, Casas Grandes, Delicias, Saucillo, Ojinaga y Manuel Benavides se esperan vientos superiores a los 45 kilómetros por hora.

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En cuanto a las lluvias, se pronostican precipitaciones de moderadas a puntualmente fuertes en la zona suroeste, principalmente en Guadalupe y Calvo y Balleza, además de chubascos dispersos en las regiones norte, oeste, centro, sur, sureste y noreste del estado.

Las temperaturas máximas previstas para este lunes alcanzarán los 37 grados centígrados en Ciudad Juárez, 36 en Ojinaga y Chínipas, 35 en Delicias, Camargo y Jiménez, 32 en la ciudad de Chihuahua y 30 en Parral.

Para el martes 30 de junio, la CEPC anticipa ráfagas superiores a los 45 kilómetros por hora en el norte, noroeste, centro, sur, sureste y noreste de Chihuahua, así como lluvias de moderadas a fuertes. Destacan acumulados de entre 50.1 y 75 milímetros en Camargo, y de 25.1 a 50 milímetros en Julimes, Saucillo, Jiménez y Manuel Benavides.

Las precipitaciones también podrían presentarse en municipios de la Sierra Tarahumara, la región centro-sur y el oriente del estado, entre ellos Bocoyna, Urique, Batopilas, Guachochi, Chihuahua, Aldama, Delicias, Parral, Santa Bárbara, Allende, Ojinaga y Coyame.

Protección Civil recomendó asegurar objetos sueltos en patios y azoteas, conducir con precaución en zonas con tolvaneras, evitar resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas y mantenerse informado a través de los canales oficiales. En caso de emergencia, pidió comunicarse al número 9-1-1.

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