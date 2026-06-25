Emite Protección Civil alerta por lluvias, fuertes vientos y tormentas eléctricas en Chihuahua

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La dependencia prevé precipitaciones de hasta 50 milímetros, rachas superiores a 55 kilómetros por hora y altas temperaturas en gran parte del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva ante el pronóstico de lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y altas temperaturas que se presentarán a partir de este viernes en diversas regiones de la entidad.

La dependencia informó que estas condiciones serán ocasionadas por un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, en combinación con divergencia en altura, fenómeno que favorecerá lluvias puntuales fuertes de hasta 50 milímetros, principalmente en la zona oeste del estado.

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Se pronostican precipitaciones fuertes para los municipios de Madera, Temósachic, Matachí, Guerrero, Moris, Ocampo y Guazapares, mientras que se esperan lluvias de moderadas a dispersas en localidades como Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Bocoyna, Urique, Guachochi, Guadalupe y Calvo, entre otras.

En Ciudad Juárez se prevén lluvias aisladas, al igual que en Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Aldama, Meoqui, Jiménez y otros municipios del norte, centro y sur del estado.

La CEPC advirtió además sobre rachas de viento superiores a los 55 kilómetros por hora en Juárez, Ahumada, Palomas, Janos, Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Cusihuiriachi y Chihuahua, así como ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora en amplias zonas del estado. Estas condiciones podrían generar tolvaneras en los tramos carreteros Ahumada-Juárez y Juárez-Janos.

A pesar de las lluvias, persistirá el ambiente caluroso, con temperaturas máximas de 39 grados centígrados en Ciudad Juárez, 37 en Chihuahua, 41 en Ojinaga y 39 en Delicias, mientras que en la Sierra se esperan valores considerablemente menores.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol, resguardarse durante las tormentas eléctricas y extremar precauciones al conducir, además de reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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