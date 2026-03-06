InicioEstadoJuárez / El Paso

Promueve DIF Municipal activación física para personas mayores en Ciudad Juárez

Consejos de Adulto Mayor participaron en jornada con servicios de salud, movilidad y bienestar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal realizó una jornada de activación física dirigida a personas mayores, con el objetivo de fortalecer su bienestar, energía y calidad de vida.

La actividad fue encabezada por la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, quien convivió con integrantes de diversos Consejos de Adulto Mayor (CAM) que participaron en las dinámicas y actividades organizadas para promover hábitos saludables.

Durante el encuentro participaron representantes de los consejos Riberas del Bravo I, Anapra, El Mezquital, Eréndira, Loma Blanca, Francisco I. Madero, Carlos Castillo Peraza, El Sauzal y Ampliación Fronteriza, quienes también accedieron a servicios brindados en coordinación con distintas instituciones.

Las actividades se realizaron con el apoyo de la Dirección de Centros Comunitarios, Fundación GazPro y la empresa OXXO, quienes colaboraron en la oferta de servicios dirigidos al cuidado de la salud y bienestar de las personas mayores.

Como parte del evento, la Fundación Más por Juárez realizó la donación de tricicletas, equipo que contribuirá a fortalecer la movilidad y las actividades recreativas de los integrantes de los consejos de adultos mayores.

En la jornada también estuvieron presentes Lucía Chavira, directora general del DIF Municipal; Jesús Villa, representante de GazPro; Karen Ponce, de OXXO; así como Juan Carlos Saldívar y Claudia Mata, de la Fundación Más por Juárez, quienes participaron en las actividades y en la entrega del donativo.

