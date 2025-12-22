Prioriza Presupuesto 2026 inversión en obra pública y consolida a Juárez como referente en pavimentación

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal destinará cerca del 40% del gasto a inversión y mantendrá proyectos estratégicos de movilidad y servicios.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Juárez proyecta para el ejercicio fiscal 2026 un presupuesto enfocado en fortalecer la inversión pública y mantener el equilibrio financiero, lo que permitirá dar continuidad a obras estratégicas en distintos puntos de la ciudad, informó el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

Durante su conferencia de prensa semanal, el alcalde explicó que el presupuesto contempla de manera responsable el gasto corriente, principalmente para garantizar el pago de nómina, pero mantiene una proporción favorable de 40% para inversión y 60% para gasto operativo, esquema que se ha sostenido a lo largo de su administración.

Recordó que al inicio de su primer periodo de gobierno la relación era de 28% para inversión y 72% para gasto corriente, por lo que el ajuste realizado ha permitido canalizar cada año al menos mil millones de pesos adicionales a obras públicas, fortaleciendo la infraestructura urbana.

El presupuesto 2026 se concentrará en áreas prioritarias como semaforización, seguridad, obras públicas y servicios públicos, además del mantenimiento de camellones, limpieza de avenidas y atención permanente a las principales vialidades de la ciudad.

Asimismo, se contempla una inversión relevante en el sector educativo, con una bolsa de 150 millones de pesos destinada a escuelas primarias y algunos preescolares que participaron en el ejercicio del Presupuesto Participativo, reforzando la atención a planteles educativos.

El alcalde señaló que el proceso de análisis y aprobación del presupuesto refleja un ejercicio responsable de las finanzas públicas, orientado a sostener la operación del municipio sin frenar la inversión en obra social.

En otro tema, Pérez Cuéllar se refirió al reconocimiento reciente que posiciona a Ciudad Juárez, junto con la Ciudad de México, como una de las localidades que más ha pavimentado en el país, subrayando que, pese al rezago histórico, la actual administración es la que más ha pavimentado y repavimentado en un periodo de cuatro años.

Indicó que para 2026 se dará continuidad a este esfuerzo mediante proyectos de alto impacto, como los puentes sobre el eje vial Juan Gabriel y el bulevar Juan Pablo II, el proyecto integral de semaforización, el parque Norponiente, así como obras derivadas del Presupuesto Participativo 2025 que no se ejecutaron en su totalidad.

Finalmente, adelantó que a mediados de enero se prevé la inauguración de la extensión de la avenida De las Torres, considerada una obra clave para mejorar la conectividad vial en el suroriente de la ciudad, como parte del compromiso de seguir transformando la infraestructura urbana de Juárez.

