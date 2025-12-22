Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 22, 2025 | 16:16
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Prevén ingreso de 135 mil vehículos de paisanos por Chihuahua en temporada decembrina

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    El operativo Navidad Segura y Regreso Paisano estará vigente hasta el 8 de enero con despliegue estatal y coordinación interinstitucional.

    Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que durante la temporada decembrina se espera el ingreso de aproximadamente 135 mil vehículos procedentes de Estados Unidos por Chihuahua, ya sea como punto de tránsito o destino final, como parte del flujo de paisanos que retornan al país.

    El titular de la dependencia, Gilberto Loya, dio a conocer que el operativo Navidad Segura y Regreso Paisano inició el pasado 2 de diciembre y se mantendrá activo hasta el 8 de enero, con el objetivo de salvaguardar la integridad de quienes circulan por las carreteras y zonas turísticas del estado.

    - Publicidad - HP1

    La estrategia de seguridad se implementa en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional, Defensa, la SSPE y corporaciones municipales, lo que permite una cobertura integral en los principales puntos de acceso y tránsito.

    Loya detalló que la SSPE desplegó alrededor de 500 elementos, enfocados principalmente en carreteras estatales y municipios turísticos de mayor afluencia, y destacó que hasta el momento se mantiene saldo blanco en pérdidas humanas durante el desarrollo del operativo.

    “Chihuahua es seleccionado por paisanos para entrar a Chihuahua porque son carreteras seguras”, afirmó el funcionario estatal.

    Como parte de las acciones preventivas, el secretario exhortó a la ciudadanía a evitar conducir cansados, en estado de ebriedad o bajo los influjos de alguna droga, al señalar que estos factores representan los mayores riesgos durante los periodos vacacionales.

    Finalmente, informó que el operativo cuenta con apoyo tecnológico mediante cámaras de videovigilancia, arcos carreteros y cuatro helicópteros, de los cuales tres operan como ambulancias aéreas para atender emergencias en cualquier punto del estado.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Orbe

    ONU celebra llamamiento al alto al fuego en Libia

    El conflicto en Libia, también conocido como Segunda Guerra Civil y que data de...
    Juárez / El Paso

    Invitan a Cruzando Esfuerzos este 28 de agosto

    La Dirección de Atención Ciudadana del Suroriente invita a la comunidad a que acuda...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.