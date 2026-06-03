Prevé Protección Civil ambiente soleado y posibilidad de tormentas en Ciudad Juárez

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Las temperaturas alcanzarán los 32 grados centígrados y aumentará la probabilidad de lluvias durante la noche.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que este miércoles se mantendrá un aviso de vigilancia por la posibilidad de tormentas en Ciudad Juárez, aunque durante la mayor parte del día prevalecerán condiciones de cielo mayormente soleado y temperaturas cálidas.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la temperatura máxima alcanzará los 32 grados centígrados, mientras que los vientos oscilarán entre los 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían situarse entre los 26 y 35 kilómetros por hora.

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La dependencia municipal indicó que la probabilidad de lluvia para este día se mantiene entre un 4 y un 20 por ciento. Sin embargo, hacia la noche se prevé un incremento en la nubosidad y en las posibilidades de precipitaciones.

Para las horas nocturnas se espera una temperatura mínima de 20 grados centígrados, con vientos de intensidad similar y rachas que podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora. Además, la probabilidad de lluvia aumentará a un rango de entre 20 y 40 por ciento.

Protección Civil advirtió que podrían presentarse variaciones en la velocidad del viento durante las próximas horas, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los reportes meteorológicos y avisos oficiales.

En cuanto al pronóstico para los próximos días, para el jueves se prevé una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 21 grados centígrados, con posibilidad de tormentas eléctricas aisladas y probabilidades de lluvia de entre 1 y 30 por ciento.

Para el viernes se anticipa una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 21 grados, con cielo parcialmente soleado, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 32 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 4 y el 20 por ciento.

Las autoridades municipales recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante posibles cambios en las condiciones del clima.

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