    enero 20, 2026 | 15:18
    Realiza UTCJ campaña de donación de sangre en apoyo a estudiante con cáncer

    POR Redacción ADN / Agencias
    Más de 160 universitarios participaron en una jornada solidaria para reunir unidades destinadas a su tratamiento médico.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) realizó una campaña especial de donación de sangre con la participación de 160 estudiantes, con el objetivo de apoyar a un integrante de la Banda de Guerra que actualmente enfrenta un tratamiento contra el cáncer.

    La jornada fue organizada por el Departamento de Servicio Médico de la UTCJ, en coordinación con el Banco de Sangre de la Secretaría de Salud, ante la necesidad urgente de unidades para el tratamiento del joven universitario, quien recibe atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

    “Tenemos un compañero de la Banda de Guerra de la Universidad que está sufriendo cáncer y requiere donaciones de sangre para su tratamiento”, explicó Jesús Alfredo del Mar Franco, responsable del área médica de la institución.

    De acuerdo con la información proporcionada por el Banco de Sangre, la meta diaria fue de 80 unidades, objetivo que se cumplió durante la primera jornada, lo que permitió extender la campaña para alcanzar una cifra similar en un segundo día, en apoyo directo a Emiliano Avilez Villegas.

    La coordinación de la campaña respondió a una solicitud extraordinaria del área médica universitaria, derivada de la alta demanda de transfusiones que requiere el estudiante como parte de su tratamiento oncológico, lo que motivó la rápida movilización de la comunidad académica.

    Las autoridades médicas subrayaron que la donación de sangre es un acto altruista y solidario, especialmente relevante ante la escasez constante de este recurso en hospitales públicos, y recordaron que el procedimiento es seguro y supervisado por personal especializado.

    La UTCJ reiteró la invitación a estudiantes, personal docente, administrativo y ciudadanía en general a sumarse a este tipo de iniciativas y a fomentar una cultura permanente de donación altruista, como una forma de apoyo directo a quienes enfrentan enfermedades graves.

