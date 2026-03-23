Prevé Municipio estabilidad laboral en Juárez ante negociaciones comerciales

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Esperan inversiones moderadas y ampliaciones en empresas instaladas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, señaló que no se anticipa una pérdida de empleos en Ciudad Juárez, sino un escenario de estabilidad laboral derivado de las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos.

El edil explicó que el país mantiene diálogo con el gobierno estadounidense en torno al tratado comercial, lo que genera certidumbre para el sector empresarial y la continuidad de las operaciones industriales en la región fronteriza.

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Asimismo, indicó que se proyecta la llegada de inversiones de carácter moderado, así como ampliaciones en empresas ya establecidas, factores que contribuirían a mantener el nivel de empleo en la ciudad.

“No se prevé una pérdida de empleos en Ciudad Juárez, al contrario, se espera estabilidad laboral”

El alcalde añadió que una vez concluidas las negociaciones, podría registrarse un crecimiento en la actividad económica, lo que eventualmente se reflejaría en una mayor generación de empleos.

Destacó que el Gobierno Municipal mantiene vigilancia constante sobre el comportamiento del sector productivo, particularmente ante rumores de posibles salidas de empresas, con el fin de intervenir de manera oportuna.

En ese sentido, afirmó que se busca establecer comunicación directa con compañías que enfrenten incertidumbre, para explorar alternativas que permitan conservar las fuentes laborales en la ciudad.

Estas perspectivas se dan en un contexto donde Ciudad Juárez continúa siendo uno de los principales polos industriales del país, con alta dependencia de la dinámica comercial con Estados Unidos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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