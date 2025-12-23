Presentan proyecto Camino Real Tierra Adentro para difundir sitios históricos de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La iniciativa contempla señalética con códigos QR en puntos emblemáticos para promover la historia local entre habitantes y visitantes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de promover y difundir la historia de Ciudad Juárez, autoridades municipales y académicos presentaron el proyecto Camino Real Tierra Adentro por Ciudad Juárez, el cual contempla la instalación de señalética con códigos QR en distintos puntos emblemáticos de la ciudad.

Durante una conferencia de prensa se dio a conocer que este proyecto permitirá a la ciudadanía y a los visitantes consultar información histórica digital mediante dispositivos móviles, fortaleciendo el conocimiento del legado cultural de esta frontera.

El regidor coordinador de la Comisión de Nomenclatura y Patrimonio Cultural, José Mauricio Padilla, informó que el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, otorgó una aportación económica que hizo posible la materialización del proyecto, el cual se venía trabajando desde años anteriores.

Por su parte, el catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Tomás Cuevas, explicó que la iniciativa surgió en 2023, pero es en 2025 cuando finalmente se concreta, iniciando con la colocación de códigos QR con información histórica en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

“En estos espacios se instalará señalética con códigos QR para que tanto habitantes como visitantes puedan consultar datos históricos y conocer la relevancia que estos lugares han tenido para la ciudad”.

Entre los sitios considerados para la instalación de la señalética se encuentran la Misión de San José, ubicada en el Camino Viejo a San José; la placa de 1959 del Camino Real Tierra Adentro, en el cruce de las calles Anáhuac y Niños Héroes; la Misión de Guadalupe de los Indios Mansos, en el Paso del Río del Norte; el Presidio de la Villa Paso del Norte, hoy Centro Municipal de las Artes; la Plaza del Batallón de los Supremos Poderes y el cruce de Ugarte y Mariscal, conocido como La Fiesta.

El proyecto también contempla puntos como Ugarte y Melchor Ocampo, donde se ubica la Arena Kalaka; la placa del Camino Real Fray García de San Francisco; y la Casa de Adobe, en la zona del cruce de tres estados y dos naciones rumbo a Mesilla, Nuevo México.

Cuevas indicó que la instalación de la señalética se prevé iniciar entre los meses de enero y febrero, con la finalidad de que la población pueda comprender la importancia histórica y el trazo del Camino Real Tierra Adentro a su paso por Ciudad Juárez.

