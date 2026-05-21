Presentan programas deportivos para personas mayores ante comisión edilicia

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El Instituto Municipal del Deporte expuso ligas, torneos y actividades físicas dirigidas a adultos mayores en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de Atención a las Personas Mayores sostuvieron una reunión con personal del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física para conocer los programas deportivos y recreativos dirigidos a personas adultas mayores en Ciudad Juárez.

Durante la sesión, la coordinadora de Desarrollo Deportivo del Instituto, Sarahí de los Santos, presentó las distintas actividades enfocadas en promover el bienestar físico, emocional y social de este sector de la población.

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La exposición fue dirigida a la regidora y coordinadora de la comisión, Dina Salgado Sotelo, así como a la regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez.

Entre los programas destacados se encuentra la liga de cachibol, integrada por aproximadamente 18 equipos femeniles y varoniles conformados por sindicatos de jubilados y ciudadanía en general.

De esta liga surgió una selección fronteriza que representará a Ciudad Juárez en el torneo nacional de cachibol que se realizará en agosto en esta frontera.

Asimismo, se informó sobre el programa gratuito de activación física que se desarrolla en el Estadio 20 de Noviembre los lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana.

“Las actividades buscan mantener activas a las personas mayores y ofrecer espacios de convivencia y competencia”, explicó Sarahí de los Santos.

El Instituto Municipal del Deporte señaló además que dentro del Circuito Atlético Pedestre existe una categoría destinada a participantes de 70 años y más.

Durante la reunión también se abordó la organización del Torneo Edad de Oro, actividad impulsada en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y dirigida a personas mayores de 60 años.

El torneo se desarrollará bajo modalidad de fútbol caminando 6 contra 6, esquema diseñado para disminuir el desgaste físico de las y los participantes.

“Actualmente se analizan las reglas de competencia y próximamente se dará a conocer la convocatoria oficial”, informó el Instituto.

De acuerdo con lo expuesto en la reunión, se prevé que el Torneo Edad de Oro se lleve a cabo los días 5 y 6 de junio en las instalaciones del Estadio 20 de Noviembre.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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