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Disfrutan juarenses música coral y ballet neoclásico en el Festival Arte+Arte

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Estudiantes del Centro Municipal de las Artes presentaron recitales y una propuesta escénica durante el cierre semestral del festival.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) realizó una nueva jornada del Festival Arte+Arte en el Centro Municipal de las Artes (CMA), donde estudiantes de música y danza ofrecieron presentaciones artísticas ante público juarense.

Durante la actividad, celebrada la tarde de ayer, alumnas y alumnos del área de música interpretaron el recital de voz y conjuntos corales “Carmen Cygni”, con obras de compositores como Johannes Brahms, Jean-Philippe Rameau y Anton Bruckner.

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El repertorio incluyó piezas como Erlaube mir, Hymne à la nuit y Locus iste, con las que el alumnado mostró parte del trabajo técnico y académico desarrollado durante el semestre.

Asimismo, estudiantes de la Carrera de Técnica en Danza presentaron el ballet neoclásico “Fragmentos: principio, eco y despedida”, propuesta escénica enfocada en explorar distintas etapas de las relaciones humanas a través del movimiento y la expresión corporal.

La puesta en escena abordó temas relacionados con los vínculos afectivos, la permanencia de los recuerdos y los procesos emocionales asociados a la despedida.

“Las y los intérpretes lograron transmitir distintas formas del amor y la vulnerabilidad humana a través del lenguaje corporal”, destacó el IPACULT.

El organismo cultural informó que el Festival Arte+Arte forma parte del cierre semestral de actividades académicas y artísticas del CMA, permitiendo al alumnado presentar proyectos integrales en disciplinas como música, danza, teatro y artes visuales.

Además, señaló que estas actividades fortalecen la experiencia profesional de las y los estudiantes fuera del aula y fomentan la convivencia interdisciplinaria entre distintas áreas artísticas.

“El festival continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre el talento estudiantil y la ciudadanía”, informó el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez.

El IPACULT agregó que el objetivo de estas presentaciones es promover el arte como una herramienta de expresión, comunicación y cohesión social dentro de la comunidad juarense.

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