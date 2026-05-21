Presentará Arte+Arte música, teatro y exposición colectiva en el CMA

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El festival del IPACULT reunirá recitales, pantomima y artes plásticas este viernes en el Centro Municipal de las Artes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía a asistir este viernes 22 de mayo a una nueva jornada del festival Arte+Arte, que incluirá recitales musicales, una presentación teatral y una exposición colectiva en el Centro Municipal de las Artes (CMA).

Las actividades iniciarán a partir de las 6:00 de la tarde y forman parte del cierre semestral de proyectos académicos y artísticos desarrollados por estudiantes de las distintas disciplinas impartidas en el CMA.

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En el área musical se presentará el recital de percusiones “Liedchen”, así como el recital de piano y ensamble clásico “El último sueño en el jardín”, propuestas elaboradas por alumnado del área de música.

Por otra parte, estudiantes de teatro llevarán a escena la pantomima “¡Shhh! y nada más parte 2”, puesta en escena enfocada en la expresión corporal y el lenguaje no verbal.

Asimismo, el área de artes plásticas presentará la exposición colectiva “Desubicados”, integrada por obras de pintura, cerámica, dibujo y escultura creadas por alumnas y alumnos del CMA.

“El festival busca visibilizar el desarrollo técnico, académico y creativo de las y los estudiantes”, destacó el IPACULT.

La dependencia municipal señaló que Arte+Arte funciona como una plataforma formativa que permite al alumnado experimentar procesos reales de ejecución escénica, exhibición artística y vinculación con públicos fuera del aula.

El Instituto agregó que estas actividades también promueven la convivencia interdisciplinaria y fortalecen el acceso de la comunidad juarense a espacios culturales y artísticos.

“El objetivo principal es impulsar la formación artística y profesional de las y los estudiantes del Centro Municipal de las Artes”, informó el organismo cultural.

El IPACULT indicó que el festival también busca reforzar la importancia del arte como herramienta de expresión, comunicación y encuentro social dentro de la comunidad.

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