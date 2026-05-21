Visita leyenda de la lucha libre Avispón Verde oficinas de OMEJ y entrega máscara autografiada

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El histórico gladiador juarense convivió con Jaime Flores y compartió recuerdos de su trayectoria en el pancracio fronterizo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La leyenda juarense de la lucha libre Avispón Verde visitó las oficinas de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), donde sostuvo un encuentro con el titular de la descentralizada, Jaime Flores Castañeda, a quien entregó una máscara autografiada como muestra de amistad y reconocimiento.

Durante la convivencia, el luchador recordó parte de su trayectoria deportiva y compartió anécdotas de sus inicios en el pancracio fronterizo, disciplina en la que debutó profesionalmente en 1968.

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Avispón Verde relató que llegó a Ciudad Juárez procedente de Torreón, Coahuila, cuando tenía nueve años de edad y que desde joven comenzó a trabajar antes de integrarse al mundo de la lucha libre.

Actualmente, el gladiador forma parte del Salón de la Fama de Ciudad Juárez, reconocimiento a su trayectoria dentro del deporte espectáculo en la frontera.

Jaime Flores Castañeda recordó además el homenaje que el Gobierno Municipal rindió al luchador el año pasado durante el Festival de la Lucha Libre realizado en la Plaza Juan Gabriel.

“Eso quiere decir que es auténtica, porque hay máscaras que son hechas y si no están firmadas por el luchador no tienen valor”, expresó Margarita, hija del Avispón Verde, al referirse a la máscara entregada.

La familia del luchador destacó que el legado del Avispón Verde continúa vigente a través de nuevas generaciones dedicadas a la lucha libre, entre ellos Avispón Verde Jr. y Avispón Verde Lee.

Durante el encuentro, el histórico luchador recordó algunas de sus luchas más importantes y agradeció el respaldo y cariño que ha recibido de la afición juarense a lo largo de décadas de carrera.

“Además de su trayectoria deportiva, ha inculcado valores como el respeto, el trabajo y el amor a la familia”, destacó su familia durante la convivencia.

El director de OMEJ señaló que mantiene afición por la lucha libre y recordó haber asistido junto con su nieto al homenaje realizado al gladiador en la Plaza Juan Gabriel.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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