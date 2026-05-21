Realiza Parques y Jardines mantenimiento en camellón de la calle Pino Seco

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Las labores incluyeron limpieza, retiro de basura y corte de hierba en la colonia Manuel Valdez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cuadrillas de la Dirección de Parques y Jardines realizaron trabajos de limpieza y mantenimiento en el camellón ubicado sobre la calle Pino Seco, en la colonia Manuel Valdez, como parte de las acciones permanentes de mejoramiento urbano en Ciudad Juárez.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que estas labores buscan conservar en buenas condiciones los espacios públicos y fortalecer la imagen urbana en distintos sectores de la ciudad.

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Los trabajos incluyeron retiro de basura acumulada, corte de hierba y mantenimiento general del área verde para mejorar las condiciones del camellón utilizado diariamente por peatones y automovilistas.

“Estas acciones forman parte de las labores permanentes para conservar en óptimas condiciones los espacios públicos”, señaló el funcionario.

La dependencia municipal indicó que las labores de mantenimiento continuarán desarrollándose en parques, camellones y áreas verdes de diferentes colonias de Ciudad Juárez.

Asimismo, Parques y Jardines destacó que el objetivo es ofrecer espacios más limpios, ordenados y seguros para las familias juarenses.

“Se exhorta a la ciudadanía a colaborar evitando tirar basura y ayudando a mantener limpias las áreas comunes”, agregó Zamarrón Saldaña.

El Gobierno Municipal mantiene un programa permanente de atención y conservación de espacios públicos como parte de las estrategias de mejoramiento de la imagen urbana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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