Presentan programa “Rutas de Colores” para renovar la imagen del Centro Histórico de Juárez

El proyecto federal intervendrá casi 14 mil metros cuadrados de fachadas y espacios públicos sin costo para la ciudadanía.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Con el objetivo de mejorar la imagen urbana y recuperar espacios públicos mediante intervenciones sociales y artísticas, fue presentado en Ciudad Juárez el programa “Rutas de Colores”, una estrategia de alcance nacional que ya se implementa en distintas entidades del país.

La titular de la Coordinación del Centro Fundacional, Daniela González Lara, informó que el proyecto arrancó formalmente en esta frontera y contempla la intervención estética de fachadas y espacios públicos, con el propósito de resaltar la identidad cultural del primer cuadro de la ciudad.

“Arrancamos de manera oficial este proyecto en la ciudad, en donde se trata de intervenir estéticamente fachadas y espacios públicos para resaltar la identidad cultural”, explicó la funcionaria.

El programa es impulsado por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, en colaboración con la empresa Comex, y llegó a Ciudad Juárez gracias a las gestiones realizadas desde el Centro Fundacional, como parte de una estrategia de recuperación urbana.

Por su parte, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar destacó que las acciones emprendidas en el Centro Histórico han permitido avanzar en la dignificación de esta zona, por lo que adelantó que se continuará impulsando este tipo de proyectos para atender de manera integral distintos sectores de la ciudad.

Daniela González precisó que “Rutas de Colores” contará con un recurso federal de 1.5 millones de pesos, por lo que no representará ningún costo para las y los juarenses, y permitirá dar nueva vida a algunas de las vialidades más representativas del Centro Histórico.

Las intervenciones se realizarán en fachadas de viviendas y comercios ubicados sobre las calles 16 de Septiembre, Vicente Guerrero, Ignacio Mariscal, Santos Degollado y Noche Triste, impactando casi 14 mil metros cuadrados, con respeto al carácter histórico del área y buscando generar una identidad visual reconocible.

La paleta de colores incluirá verde, naranja, amarillo, vino, terracota y rosa mexicano, inspirada en el entorno del desierto y su flora y fauna, con la intención de aportar calidez y cohesión estética al espacio urbano.

Finalmente, la funcionaria señaló que el proyecto se ejecuta en coordinación con las direcciones de Limpia, Alumbrado Público, Desarrollo Urbano, Regulación Comercial y Obras Públicas, y se tiene previsto que concluya el 15 de febrero de 2026.

