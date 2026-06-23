Presenta SSPM propuesta para crear régimen disciplinario y fortalecer carrera policial

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La iniciativa contempla un expediente electrónico único y una nueva dirección especializada para dar seguimiento a la trayectoria de los elementos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) presentó ante regidores de la Comisión de Seguridad Pública una propuesta de reforma para crear la Dirección de Desarrollo Policial del Régimen Disciplinario, instancia que formaría parte de la estructura orgánica y administrativa del Municipio.

Durante la reunión se explicó que la iniciativa busca fortalecer el servicio profesional de carrera policial mediante mecanismos que permitan un seguimiento integral a la trayectoria de las y los elementos de la corporación, además de cumplir con los lineamientos establecidos a nivel nacional.

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La propuesta contempla la creación de un sistema más ordenado y permanente para regular el ingreso, desarrollo, permanencia y conclusión de la carrera policial, así como la implementación de herramientas tecnológicas para la administración de la información de cada agente.

La secretaria técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la SSPM, Luz Abril Portillo Álvarez, señaló que las condiciones propias de una ciudad fronteriza como Ciudad Juárez exigen instituciones de seguridad cada vez más profesionales, transparentes y eficientes.

“Las y los policías de Ciudad Juárez realizan una labor de gran responsabilidad y merecen contar con acompañamiento institucional y certeza en cada una de las etapas de su trayectoria profesional”, expresó.

La funcionaria explicó que la reforma responde a las modificaciones realizadas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vigente desde julio de 2025, la cual establece la obligación de adecuar las estructuras de las corporaciones policiales y fortalecer los sistemas de carrera y disciplina.

Entre los principales cambios se encuentra la creación de órganos especializados para atender los procedimientos relacionados con el ingreso, desarrollo y terminación del servicio profesional policial, así como la separación de funciones entre las instancias encargadas de investigar, sustanciar y resolver los procedimientos administrativos.

La iniciativa también prevé la integración de un expediente electrónico único para cada elemento policial, en el que se concentrará información relacionada con su formación, desempeño, evaluaciones, reconocimientos, sanciones y trayectoria profesional desde su ingreso a la Academia de Policía hasta la conclusión de su servicio.

Actualmente, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia participa en todas las etapas de los procedimientos administrativos. Con la reforma, dicho órgano se enfocaría únicamente en la emisión de resoluciones, mientras otras áreas asumirían funciones de sustanciación e investigación.

La coordinadora de la Comisión de Seguridad Pública, Mireya Porras Armendáriz, y el regidor José Eduardo Valenzuela Martínez acordaron remitir la propuesta para su análisis conjunto con la Comisión Edilicia de Gobernación, instancia que elaborará el dictamen correspondiente para su eventual discusión y votación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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