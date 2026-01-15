Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    enero 15, 2026 | 17:03
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Presenta Obras Públicas a regidores balance de pavimentación y mantenimiento vial en 2025

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El informe detalla calles completas, bacheo, recarpeteo y una inversión histórica derivada del Repuve.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión de Obras Públicas recibieron el informe anual sobre pavimentación y mantenimiento de vialidades, presentado por el director general de la dependencia, Daniel González García, quien expuso los avances y alcances de los trabajos realizados durante 2024 y 2025.

    Ante el coordinador de la Comisión, José Eduardo Valenzuela Martínez, y las regidoras Karla Michaeel Escalante Ramírez y Luz Clara Cristo Sosa, el funcionario informó que en 2024 se pavimentaron 43 calles completas, mientras que en 2025 se intervinieron 18, precisando que, aunque el número fue menor, la inversión fue similar debido a la complejidad de las obras.

    “Una calle completa es donde no existía absolutamente nada de banqueta ni de rollo vinculante; en esos casos se construyen rampas, banquetas, bolardos, se instala alumbrado público y se trabaja con concreto hidráulico, lo que da un plus importante a la plusvalía de la colonia”, explicó.

    - Publicidad - HP1

    González García detalló que actualmente se trabaja en vialidades como Efraín González Luna, Irving Flores, Fernando Villalobos, 15 de Septiembre, Adalberto Gaytán, Ejido Parritas, Soja, Isla Canarias, Francisco Villa, Puerto Guaymas y Rivera del Cubilete, como parte del programa de intervención continua.

    En materia de bacheo, señaló que durante el año pasado se atendieron 27 mil puntos, además de mantener acciones preventivas para prolongar la vida útil de las calles. Indicó que el Gobierno Municipal suma cuatro años de mantenimiento constante, estrategia que busca reducir la reincidencia de daños.

    Asimismo, destacó la continuidad de trabajos de fresado y recarpeteo, considerados clave para la conservación de las vialidades de alta carga vehicular.

    Finalmente, informó que con recursos del Repuve se conformó una bolsa de 416 millones de pesos, con la cual se atendieron 120 calles estratégicas para la movilidad urbana de Ciudad Juárez.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Bits

    Bajo la lupa se encuentran Tiktok, YouTube y Snapchat

    Las tres populares plataformas sociales se sometieron al escrutinio de un subcomité del Senado...
    Estado

    Convocan a estudiantes a postularse al programa en Washington D.C.

    A través del Instituto de Innovación y Competitividad, en colaboración con la nueva US-México,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.