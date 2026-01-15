Presenta Obras Públicas a regidores balance de pavimentación y mantenimiento vial en 2025

Publicidad - LB2 -

El informe detalla calles completas, bacheo, recarpeteo y una inversión histórica derivada del Repuve.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión de Obras Públicas recibieron el informe anual sobre pavimentación y mantenimiento de vialidades, presentado por el director general de la dependencia, Daniel González García, quien expuso los avances y alcances de los trabajos realizados durante 2024 y 2025.

Ante el coordinador de la Comisión, José Eduardo Valenzuela Martínez, y las regidoras Karla Michaeel Escalante Ramírez y Luz Clara Cristo Sosa, el funcionario informó que en 2024 se pavimentaron 43 calles completas, mientras que en 2025 se intervinieron 18, precisando que, aunque el número fue menor, la inversión fue similar debido a la complejidad de las obras.

“Una calle completa es donde no existía absolutamente nada de banqueta ni de rollo vinculante; en esos casos se construyen rampas, banquetas, bolardos, se instala alumbrado público y se trabaja con concreto hidráulico, lo que da un plus importante a la plusvalía de la colonia”, explicó.

González García detalló que actualmente se trabaja en vialidades como Efraín González Luna, Irving Flores, Fernando Villalobos, 15 de Septiembre, Adalberto Gaytán, Ejido Parritas, Soja, Isla Canarias, Francisco Villa, Puerto Guaymas y Rivera del Cubilete, como parte del programa de intervención continua.

En materia de bacheo, señaló que durante el año pasado se atendieron 27 mil puntos, además de mantener acciones preventivas para prolongar la vida útil de las calles. Indicó que el Gobierno Municipal suma cuatro años de mantenimiento constante, estrategia que busca reducir la reincidencia de daños.

Asimismo, destacó la continuidad de trabajos de fresado y recarpeteo, considerados clave para la conservación de las vialidades de alta carga vehicular.

Finalmente, informó que con recursos del Repuve se conformó una bolsa de 416 millones de pesos, con la cual se atendieron 120 calles estratégicas para la movilidad urbana de Ciudad Juárez.

