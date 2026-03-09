Presenta IMM función de lucha libre femenil para conmemorar el 8M

Publicidad - LB2 -

Evento reunió a luchadoras locales y fronterizas en una jornada de convivencia y visibilización del talento femenino.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) realizó una función gratuita de lucha libre femenil en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, con el objetivo de promover espacios de convivencia y reconocer la participación de las mujeres en el deporte.

La actividad se llevó a cabo en la galería de arte Azul Arena, donde luchadoras juarenses y de la región fronteriza participaron en una jornada que buscó visibilizar el talento femenino y promover la participación de niñas y mujeres en distintas disciplinas deportivas.

El evento tuvo como finalidad generar un espacio comunitario de encuentro y activación social, además de impulsar el mensaje de que la expresión “luchar como niña” representa hacerlo con fuerza, determinación y valentía.

Durante la función, las participantes destacaron que los estereotipos de género no deben representar una barrera para el desarrollo deportivo y profesional, por lo que este tipo de actividades contribuyen a abrir nuevas oportunidades para las mujeres.

En el espectáculo participaron Miss Kath, Zafiro, Sakura, Estrella Diabólica, Baby Star, Little Star, Baby Atziry, Felina y Divina, así como Yuri Star, Lady Candy, Venus, Gata Salvaje, Crazy Candela y Sindel.

La función también contó con la participación de Rasputia como réferi, en un evento que reunió a público y familias para celebrar el deporte y la participación femenina en el ámbito de la lucha libre.

