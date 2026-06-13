Presenta Frederick Thierry en la FELIJU 2026 un recorrido por la memoria ferroviaria de México

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El antropólogo social compartió su obra “Entre rieles y vapor transcurre la vida”, basada en testimonios y experiencias vinculadas al ferrocarril.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El antropólogo social Frederick Thierry Palafox presentó su libro Entre rieles y vapor transcurre la vida durante las actividades del Festival del Libro y las Artes de Ciudad Juárez 2026 (FELIJU), en un encuentro realizado en el Paseo Juan Gabriel.

La obra reúne relatos y testimonios que rescatan la memoria colectiva de trabajadores ferroviarios, pasajeros, familiares y personas que desarrollaron parte de su vida en torno al ferrocarril, una actividad que marcó la historia económica y social de diversas regiones del país.

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El libro es resultado de una investigación iniciada en 1994 en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, donde el autor recopiló historias, recuerdos y experiencias relacionadas con la cultura ferroviaria.

Entre los textos que integran la publicación destacan El ferrocarril es nuestra vida, Un oficio con muchos riesgos, Trabajamos en los talleres y también somos rieleros, El deporte viaja en tren, Arte sobre rieles y El tren de juguete, entre otros relatos centrados en las vivencias de quienes formaron parte de este sector.

Durante la presentación se destacó que la obra busca preservar una parte importante del patrimonio cultural de México, mediante la recuperación de testimonios que reflejan los cambios sociales, laborales y comunitarios asociados al desarrollo ferroviario.

A través de textos e imágenes fotográficas, la publicación invita a reflexionar sobre la herencia cultural que dejó el ferrocarril y su influencia en la construcción de identidades y comunidades.

Frederick Thierry Palafox es Doctor en Desarrollo Regional por El Colegio de Tlaxcala, licenciado en Antropología Social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y cuenta con estudios especializados en políticas culturales, gestión cultural y patrimonio cultural inmaterial.

Su trayectoria profesional se ha enfocado en la investigación, protección y divulgación de la herencia cultural comunitaria, así como en proyectos relacionados con la preservación de la memoria colectiva.

Actualmente se desempeña como investigador posdoctorante en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa para el periodo 2025-2027.

La presentación formó parte de la programación de la FELIJU 2026, festival que reúne a escritores, artistas, promotores culturales y lectores en actividades orientadas al fomento de la lectura, la reflexión y el intercambio cultural en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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