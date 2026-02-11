Presenta Dirección de Salud acciones y brigadas programadas para febrero en Juárez

Publicidad - LB2 -

Comisión edilicia revisa campañas de vacunación, prevención y salud mental en distintos sectores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal informó a regidores de la Comisión Edilicia de Salud Pública sobre las actividades en curso y las programadas durante febrero, enfocadas en medicina preventiva, vacunación y promoción de la salud en diversos sectores de la ciudad.

La reunión fue encabezada por el coordinador de la comisión, Héctor Hugo Avitia Corral, junto con las regidoras Dina Salgado Sotelo y Sandra García Ramos, quienes escucharon el informe presentado por la titular de la dependencia, Daphne Patricia Santana Fernández.

- Publicidad - HP1

Entre las acciones prioritarias destacan las brigadas de vacunación, así como campañas de atención directa a la población que se desarrollan del 3 al 27 de febrero, incluyendo la dotación de antivirales en el Smart Altamirano, ubicado en la Zona Centro.

La funcionaria informó que el 12 de febrero participarán en la Feria de la Salud con motivo del Día Internacional del Condón, donde se brindará información sobre su uso adecuado y la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

“Se desarrollan múltiples actividades en el Centro de Salud Urbano B, con énfasis en la atención a la salud mental”, indicó.

Además, el 20 de febrero se realizará una jornada similar en el Conalep 323, en respuesta a una solicitud del plantel. Del 24 al 27 de febrero se llevará a cabo otra Feria de la Salud en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, dirigida a la comunidad estudiantil.

La Dirección de Salud también continuará con brigadas de vacunación y prevención en maquiladoras, tras solicitudes de empresas interesadas en capacitar a su personal en temas de prevención de enfermedades.

La dependencia señaló que estas acciones forman parte del trabajo permanente que se realiza en coordinación con otras áreas municipales, con el objetivo de fortalecer la prevención y mejorar la calidad de vida de la población fronteriza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.