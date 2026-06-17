Acercan servicios municipales a vecinos de Hacienda de las Torres Universidad

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Dependencias municipales brindarán atención previa a la Cruzada por Juárez que se realizará el 27 de junio en la colonia Gómez Morín.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Diversas dependencias del Gobierno Municipal mantienen una jornada de atención ciudadana en el sector de Hacienda de las Torres Universidad, como parte de las actividades previas a la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, programada para el próximo 27 de junio en la colonia Gómez Morín.

La coordinadora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que desde el pasado 15 de junio y hasta el día 26, personal de distintas áreas municipales ofrece orientación, trámites y servicios a los habitantes del sector.

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Las actividades se desarrollan en el Jardín de Niños Elena Garro, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, con la participación permanente de personal de Atención Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, además de dependencias invitadas que cambian diariamente.

La Cruzada por Juárez se llevará a cabo el sábado 27 de junio, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el cruce de las calles Adolfo Christlieb Ibarrola y Rafael Preciado Hernández, donde se concentrarán diversos servicios gubernamentales para los habitantes de la zona.

Durante la presente semana se ofrecen módulos informativos sobre programas educativos, bibliotecas y el Presupuesto Participativo. Asimismo, se contempla la participación de áreas como Derechos Humanos, Ecología, Deporte y servicios médicos.

Para los próximos días, la programación incluye asesoría relacionada con impuesto predial, infracciones viales, estacionómetros y servicios del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), además de orientación sobre trámites de Desarrollo Urbano, reportes de alumbrado público y programas de Desarrollo Económico.

La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) participará el 24 de junio con jornadas de vacunación para mascotas, mientras que Regulación Comercial ofrecerá orientación sobre sus servicios. También se brindará asesoría jurídica y atención especializada para mujeres.

El cierre de las actividades previas estará a cargo de Protección Civil, las unidades médicas móviles y la Dirección de Limpia, que llevará a cabo acciones de destilichadero para contribuir al mejoramiento del entorno urbano.

Estas jornadas buscan acercar los servicios municipales a las colonias, facilitar la atención de trámites y fortalecer la vinculación entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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