Invita IPACULT a conocer exposición táctil que promueve la inclusión de personas con discapacidad visual

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“Arte para la Inclusión” reúne más de 40 esculturas diseñadas para ser exploradas mediante el tacto y permanecerá abierta hasta el 26 de julio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía a visitar la exposición colectiva de escultura “Arte para la Inclusión”, una propuesta artística que busca acercar el arte a personas con discapacidad visual mediante experiencias sensoriales basadas en el tacto.

La muestra se exhibe en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) y permanecerá abierta al público hasta el próximo 26 de julio, ofreciendo una alternativa accesible e incluyente para visitantes de todas las edades.

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La exposición está integrada por más de 40 esculturas hápticas, piezas especialmente diseñadas para ser exploradas con las manos, permitiendo a las personas conocer formas, texturas y conceptos artísticos a través de la percepción táctil.

El proyecto surge como parte del Proyecto de Investigación con Impacto Social (PIISO) impulsado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), bajo la coordinación del doctor Miguel Ángel Achig Sánchez, con el propósito de fortalecer la autonomía y participación cultural de las personas con discapacidad visual.

A través de esta iniciativa, los asistentes pueden experimentar el arte desde una perspectiva diferente, al tiempo que se fomenta la sensibilización sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y la importancia de construir espacios accesibles para toda la comunidad.

“Esta exposición representa un espacio donde convergen la creación artística y los proyectos enfocados en la inclusión social”.

La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que actividades de este tipo permiten ampliar las oportunidades de acceso a la cultura y promover una visión más incluyente de las expresiones artísticas.

La funcionaria invitó a familias, estudiantes, artistas y visitantes a recorrer la muestra, que busca demostrar cómo el arte puede convertirse en una herramienta para generar empatía, accesibilidad y participación social.

Con proyectos como “Arte para la Inclusión”, el Gobierno Municipal, a través del IPACULT, impulsa espacios culturales que promueven la igualdad de oportunidades y el acceso universal a las actividades artísticas en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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