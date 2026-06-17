Invita DABA a utilizar área para mascotas del Parque Urbano Suroriente

Publicidad - LB2 -

El espacio fue habilitado para el esparcimiento seguro de perros y sus tutores dentro del nuevo complejo recreativo de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) invitó a la ciudadanía a aprovechar el área destinada para mascotas dentro del recién inaugurado Parque Urbano Suroriente, un espacio diseñado para que los perros puedan ejercitarse y convivir de manera segura junto a sus tutores.

La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que durante el primer día de funcionamiento del parque alrededor de 20 perros utilizaron la zona especial para mascotas, ubicada dentro del complejo recreativo situado en el cruce de las avenidas Miguel de la Madrid y Ramón Rayón.

“Invitamos a la ciudadanía que visite el parque, en donde hay un espacio para paseo libre de perros, además exhortamos a la ciudadanía a mantenerlo limpio y en buenas condiciones”.

- Publicidad - HP1

La funcionaria destacó que el área fue acondicionada para ofrecer a las familias un sitio adecuado donde sus animales de compañía puedan realizar actividad física y recreativa en un entorno seguro.

El espacio forma parte de la infraestructura del Parque Urbano Suroriente, obra inaugurada esta semana por el Gobierno Municipal y que busca ampliar las opciones de recreación para los habitantes del suroriente de Ciudad Juárez.

Además del área para mascotas, el complejo cuenta con concha acústica para eventos culturales, skate park, cancha de futbol, juegos infantiles e inclusivos, mesas de picnic, asadores, mobiliario urbano, amplias áreas verdes y estacionamiento interno.

Uno de los principales atractivos del parque es el Tobogán Gigante de 14 metros de altura, considerado por las autoridades municipales como el resbaladero más grande de México y el único en su tipo equipado con elevador para facilitar el acceso de los usuarios.

DABA reiteró el llamado a las y los propietarios de mascotas para que hagan uso responsable de las instalaciones, colaboren con la limpieza del lugar y contribuyan a preservar las condiciones del espacio para beneficio de toda la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.