Presenta Desarrollo Social resultados de Cruzada por el Agua

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El programa ha beneficiado a más de 2 mil familias en 29 días de operación con apoyo de 15 pipas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social conocieron los resultados del programa Cruzada por el Agua, mediante el cual se abastece del líquido a familias que no cuentan con servicio de agua potable.

El director general de Desarrollo Social, Hugo Vallejo Quintana, presentó el balance del programa durante una reunión con integrantes de la comisión, encabezada por el regidor Pedro Alberto Matus Peña.

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En el encuentro también participaron las regidoras María Dolores Adame Alvarado y Luz Clara Cristo Sosa, quienes revisaron el avance de la estrategia implementada en sectores con necesidades de abastecimiento.

Vallejo Quintana informó que el programa ha beneficiado a más de 2 mil familias en 29 días de operación, mediante el trabajo diario de 15 pipas.

De acuerdo con el funcionario, cada unidad realiza dos recorridos por día, lo que representa un total de 30 viajes diarios para llevar agua a hogares que carecen del suministro.

La atención se concentra principalmente en colonias del poniente de la ciudad, entre ellas Kilómetro 20, Granjas Unidas, Bello Horizonte, La Campesina y Valle Dorado.

El director de Desarrollo Social recordó que la estrategia inició en esa zona con la participación del presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, ante la necesidad de atender a familias afectadas por la falta de agua potable.

La dependencia informó que el programa mantiene su operación debido a las altas temperaturas registradas en Ciudad Juárez, con el objetivo de apoyar a quienes más requieren el servicio.

Desarrollo Social señaló que se aplican criterios de atención para que el agua llegue directamente a hogares sin suministro, y no a predios utilizados para actividades comerciales o de granja.

La Comisión Edilicia de Desarrollo Social dará seguimiento al programa, con el propósito de revisar su operación y alcance en las colonias que presentan mayores necesidades de abastecimiento.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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