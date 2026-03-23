Abrirá Chihuahua registro en línea para ingreso a preparatoria sin examen

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Proceso será del 13 de abril al 31 de mayo para ciclo escolar 2026-2027.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que del 13 de abril al 31 de mayo se realizará el registro en línea para el ingreso a planteles públicos de nivel medio superior, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

El proceso forma parte de la estrategia “Juntos a la Prepa. Mi Derecho, Mi Lugar”, y contempla la eliminación del examen de selección como criterio general, priorizando mecanismos de acceso directo para los aspirantes.

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De acuerdo con autoridades educativas, la asignación de espacios se realizará mediante el Sistema de Asignación a Educación Media Superior (SIAEMS), considerando factores como preferencias de plantel, capacidad instalada, equidad de género, discapacidad y vínculos familiares en escuelas.

“No se realizará examen de ingreso, de tal forma que no habrá fichas para el examen”

Las y los aspirantes deberán registrarse en el portal oficial y seleccionar varias opciones de planteles. A partir del 12 de junio podrán consultar el resultado de asignación, utilizando su folio de registro.

Posteriormente, el 19 de junio deberán acudir al plantel asignado para realizar una evaluación diagnóstica, en el horario indicado por cada institución.

El proceso de inscripción se llevará a cabo entre el 1 de agosto y el 11 de septiembre, de acuerdo con los lineamientos de cada subsistema educativo.

Las autoridades también habilitarán un centro de atención telefónica para brindar orientación a los aspirantes, con el fin de facilitar el acceso y resolver dudas durante el proceso de ingreso a preparatoria en el estado.

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