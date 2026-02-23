Realiza Gobierno del Estado ceremonia de abanderamiento en Coespo y Centro de Salud en Juárez

Publicidad - LB2 -

Conmemoran el Día de la Bandera con izamiento y donación del lábaro patrio en espacios públicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día de la Bandera, que se conmemora cada 24 de febrero, la Secretaría General de Gobierno llevó a cabo una ceremonia de abanderamiento en las instalaciones del Consejo Estatal de Población (Coespo) y del Centro de Salud Todos Somos Mexicanos.

Durante el acto cívico se realizó el izamiento del lábaro patrio, el cual permanecerá exhibido conforme al calendario oficial, en apego a la normativa que regula el uso y respeto de los símbolos nacionales.

El coordinador del Coespo, Enrique Serrano, señaló que la ceremonia busca fortalecer el respeto a los valores nacionales y fomentar el sentido de pertenencia y unidad entre la población.

Por su parte, el director del Distrito de Salud II Juárez, Rogelio Covarrubias, destacó que el abanderamiento en el Centro de Salud Todos Somos Mexicanos responde a que se trata de uno de los espacios con mayor afluencia en la ciudad, tanto por pacientes locales como por personas en situación de movilidad que acuden a recibir servicios médicos.

La ceremonia contó con la participación de la escolta y banda de guerra de la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN), así como de alumnas y alumnos de la Escuela Primaria Bellavista 2393.

El Fideicomiso de Puentes Fronterizos del Estado de Chihuahua realizó la donación de la bandera, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de los espacios públicos y promover el respeto a los símbolos patrios en la comunidad.

