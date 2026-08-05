Fomenta SIPINNA Juárez lectura entre niñas y niños de Casa Hogar Pasitos

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La jornada incluyó la lectura de una obra mexicana para promover imaginación, aprendizaje e identidad cultural.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Juárez llevó a cabo una jornada de lectura en la Casa Hogar Pasitos, con el propósito de fortalecer el desarrollo integral de la niñez.

La actividad se realizó en coordinación con la Dirección de Asuntos Religiosos del Municipio, como parte de las acciones orientadas a promover el gusto por la lectura desde edades tempranas.

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Durante la jornada, DARFI, la mascota de SIPINNA Juárez, compartió con niñas y niños la lectura del libro El canto del cenzontle, obra del escritor mexicano Luis de la Peña, con ilustraciones de Maribel Suárez.

La directora del SIPINNA, Laura Marín Franco, destacó que este tipo de actividades buscan acercar a la niñez a la literatura mexicana mediante experiencias lúdicas que estimulen la imaginación, la creatividad y el aprendizaje.

A través de la lectura, el juego y la interacción, las y los participantes conocieron una historia que promueve el valor de la identidad cultural y el aprecio por obras creadas por autores nacionales.

La funcionaria señaló que fomentar el hábito de la lectura contribuye al desarrollo emocional, cognitivo y social de niñas y niños, además de fortalecer su derecho al acceso a la cultura y la educación.

SIPINNA Juárez indicó que estas acciones buscan generar espacios donde la imaginación y los libros sean herramientas para el bienestar y desarrollo de la infancia.

La dependencia reiteró su compromiso de impulsar actividades que favorezcan el crecimiento integral de niñas, niños y adolescentes en la ciudad, mediante programas de convivencia, cultura y aprendizaje.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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