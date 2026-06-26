Cuestiona Xóchitl Contreras reserva de información sobre respuesta de Estados Unidos por presunta incursión de la CIA

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La diputada del PAN pidió al Gobierno Federal transparentar la respuesta a la nota diplomática enviada tras el presunto ingreso de agentes estadounidenses a Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local Xóchitl Contreras cuestionó la decisión del Gobierno Federal de reservar por cinco años la información relacionada con la respuesta del Gobierno de Estados Unidos a la nota diplomática enviada por México tras la presunta incursión de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio chihuahuense.

La legisladora sostuvo que la determinación de clasificar la información contradice los principios de transparencia promovidos por la actual administración federal y afirmó que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo actuó el Gobierno de México ante un asunto que involucra la soberanía nacional.

“Si no hay nada que ocultar, ¿por qué esconder la información? ¿A quién protege esa reserva: a México o al propio Gobierno? Los mexicanos merecen respuestas, no expedientes clasificados.”

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Contreras señaló que la transparencia debe mantenerse como un principio permanente en el ejercicio del gobierno y no limitarse a los temas políticamente convenientes. Añadió que la falta de información sobre este caso puede generar incertidumbre y afectar la confianza ciudadana en las instituciones.

La legisladora también criticó que la administración federal recurra a la clasificación de información en asuntos de alto interés público, al considerar que ello dificulta la rendición de cuentas y el acceso a información de relevancia para la sociedad.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Federal para hacer pública la información relacionada con la respuesta del Gobierno estadounidense y privilegiar la transparencia en temas vinculados con la seguridad y la soberanía del país.

“La confianza no se construye escondiendo documentos durante cinco años. Se construye diciendo la verdad, dando la cara y rindiendo cuentas. Eso es lo que esperan y merecen los mexicanos.”

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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