Acusa Morena a diputados de oposición por frenar reforma de blindaje electoral

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El coordinador de la bancada morenista aseguró que la propuesta desechada integraba planteamientos de distintas fuerzas políticas y envió un oficio a la gobernadora.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, responsabilizó a las bancadas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Partido Verde de impedir la aprobación de la reforma de blindaje electoral en Chihuahua y rechazó los señalamientos de la gobernadora María Eugenia Campos contra los legisladores de su partido.

Estrada afirmó que la iniciativa identificada como 1636 reunía las propuestas presentadas tanto por Morena como por el PAN para fortalecer las reglas del proceso electoral, pero sostuvo que fue desechada en la Comisión de Gobernación por el voto de las fuerzas políticas de oposición.

“Los responsables de que no pasara la iniciativa 1636 fueron los diputados del PAN, del PRI, de MC y del Verde.”

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El legislador informó que la bancada de Morena envió un oficio al Poder Ejecutivo estatal acompañado de tres documentos: la iniciativa original presentada por el PAN, la iniciativa 1636 y el dictamen que finalmente fue votado, con el propósito de que la administración estatal revise el contenido de las propuestas.

De acuerdo con Estrada, la iniciativa impulsada por Morena incorporaba medidas más amplias para fortalecer el blindaje del proceso electoral en la entidad, por lo que consideró que el análisis de esos documentos permitirá conocer las diferencias entre las propuestas discutidas en el Congreso.

Asimismo, acusó a las bancadas del PAN, PRI, MC y Partido Verde de concentrar sus esfuerzos en la discusión de la reforma electoral relacionada con la integración de ayuntamientos y diputaciones de representación proporcional, conocida por Morena como la “Ley Agandalle”, en lugar de avanzar en las medidas de blindaje electoral.

“Si se analizan esos tres documentos, va a advertir que la propuesta de Morena era la más integral, la propuesta más completa para tratar de blindar el proceso electoral en el estado de Chihuahua.”

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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