Sostienen SSPC y FGR reunión de alto nivel con el director del FBI en Ciudad de México

Autoridades acordaron reforzar el intercambio de información y las operaciones conjuntas con respeto a la soberanía

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvieron reuniones de alto nivel con el director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), Kash Patel, como parte de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambos países.

Los encuentros se llevaron a cabo el pasado 22 de enero y derivan de los acuerdos de entendimiento alcanzados entre los gobiernos de México y Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la coordinación internacional para el combate a la delincuencia que impacta a ambas naciones.

De acuerdo con la información oficial, se realizaron dos reuniones de trabajo por separado, una con el equipo de la SSPC y otra con funcionarios de la FGR, en las que se revisaron avances y resultados de las acciones conjuntas implementadas en los últimos meses.

Durante los encuentros se reconoció el incremento en las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y objetivos prioritarios, así como el impacto positivo que estas acciones han tenido en la seguridad regional. Asimismo, se acordó dar continuidad al trabajo conjunto, bajo principios de respeto mutuo, soberanía e integridad territorial.

Las autoridades coincidieron en que la cooperación bilateral ha permitido resultados relevantes en la localización y detención de personas consideradas objetivos prioritarios, por lo que se determinó reforzar el intercambio de información estratégica y los canales de comunicación institucional.

Como parte de esta visita, se informó que el director del FBI retornó a Estados Unidos acompañado de dos objetivos prioritarios: una persona de nacionalidad no estadounidense detenida por autoridades mexicanas y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente un día antes en la Embajada de Estados Unidos en México.

El Gobierno de México reiteró que el respeto y la responsabilidad compartida continuarán siendo los ejes rectores de la colaboración en materia de seguridad, con el propósito de fortalecer la estabilidad y la seguridad en ambos países.

