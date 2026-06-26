Acusa Alfredo Chávez opacidad de la SRE por reservar información sobre caso de agentes en Chihuahua

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El coordinador de la bancada del PAN cuestionó la reserva por cinco años de la respuesta diplomática de Estados Unidos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, criticó la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de reservar por cinco años la nota diplomática enviada por el Gobierno de Estados Unidos relacionada con el caso de presuntas operaciones de agentes estadounidenses en Chihuahua.

El legislador sostuvo que la determinación limita el acceso a la información pública y cuestionó que el documento permanezca clasificado durante el resto de la actual administración federal.

“Un boletín no sustituye la transparencia. Si la respuesta existe, los mexicanos tienen derecho a conocerla”, señaló Alfredo Chávez.

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Chávez Madrid planteó que la reserva del documento genera incertidumbre sobre el contenido de la respuesta emitida por las autoridades estadounidenses, al considerar que existen interrogantes sobre el nivel de conocimiento que tenía el Gobierno de México respecto de las actividades señaladas en Chihuahua.

El diputado afirmó que, desde su perspectiva, cualquiera de los posibles escenarios implicaría que la Federación conocía la situación de seguridad en la entidad, por lo que sostuvo que el Gobierno del Estado asumió acciones ante la problemática en la región serrana.

“Ellos sí sabían de la gravedad en la Sierra y como la federación tiró la toalla, el Gobierno del Estado tuvo que entrar al quite para defender a los chihuahuenses”, expresó.

El coordinador panista también cuestionó la postura del Gobierno Federal respecto al tema de la soberanía nacional, al considerar que existe una diferencia entre el discurso público y la actuación frente a las autoridades estadounidenses.

Finalmente, Chávez Madrid pidió que la información relacionada con este caso sea hecha pública y sostuvo que la ciudadanía debe conocer el contenido de la comunicación diplomática para esclarecer los hechos y fortalecer la rendición de cuentas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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