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Tapa Obras Públicas más de 2 mil baches durante julio

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POR Redacción ADN / Agencias
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La dependencia rehabilitó más de 13 mil metros cuadrados de superficie en más de 100 calles de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas informó que durante julio fueron tapados 2 mil 284 baches en distintos sectores de Ciudad Juárez, como parte del programa permanente de atención a vialidades.

El titular de la dependencia, Daniel González García, señaló que estos trabajos representaron la rehabilitación de 13 mil 429 metros cuadrados de superficie en más de 100 calles.

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Las labores fueron realizadas por cuadrillas operativas de Obras Públicas, con prioridad en vialidades de alto flujo vehicular y en puntos señalados mediante reportes ciudadanos.

Entre las calles atendidas se encuentran Ignacio Ramírez, Montes de Oca, Durango, Gregorio M. Solís, Norberto Hernández, Camino Viejo a San José, Ramón Rayón, Río Lerma, Cincuenta Pares, Bahía de Kino, Bahía San Jorge, Munerachi y Tierra de Fuego.

También se realizaron trabajos en Valle del Sol, De las Aldabas, Marcelo Caraveo, Nogales, Miguel Hidalgo, José Mateos Torres, Rancho Los Horcones, Alpiste, Antonio Maura, José Revueltas y Año 1872.

La dependencia informó que además se intervinieron vialidades como el bulevar Francisco Villarreal Torres, avenida Ejército Nacional, avenida Lote Bravo y Paseo Triunfo de la República, entre otras.

González García indicó que las atenciones se realizan con base en reportes ciudadanos, así como en casos detectados a través de redes sociales y recorridos de supervisión de la dependencia.

Obras Públicas señaló que el programa de bacheo se mantendrá de forma permanente, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y reducir afectaciones en calles y avenidas de la ciudad.

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