Tapa Obras Públicas más de 2 mil baches durante julio

La dependencia rehabilitó más de 13 mil metros cuadrados de superficie en más de 100 calles de la ciudad.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas informó que durante julio fueron tapados 2 mil 284 baches en distintos sectores de Ciudad Juárez, como parte del programa permanente de atención a vialidades.
El titular de la dependencia, Daniel González García, señaló que estos trabajos representaron la rehabilitación de 13 mil 429 metros cuadrados de superficie en más de 100 calles.
Las labores fueron realizadas por cuadrillas operativas de Obras Públicas, con prioridad en vialidades de alto flujo vehicular y en puntos señalados mediante reportes ciudadanos.
Entre las calles atendidas se encuentran Ignacio Ramírez, Montes de Oca, Durango, Gregorio M. Solís, Norberto Hernández, Camino Viejo a San José, Ramón Rayón, Río Lerma, Cincuenta Pares, Bahía de Kino, Bahía San Jorge, Munerachi y Tierra de Fuego.
También se realizaron trabajos en Valle del Sol, De las Aldabas, Marcelo Caraveo, Nogales, Miguel Hidalgo, José Mateos Torres, Rancho Los Horcones, Alpiste, Antonio Maura, José Revueltas y Año 1872.
La dependencia informó que además se intervinieron vialidades como el bulevar Francisco Villarreal Torres, avenida Ejército Nacional, avenida Lote Bravo y Paseo Triunfo de la República, entre otras.
González García indicó que las atenciones se realizan con base en reportes ciudadanos, así como en casos detectados a través de redes sociales y recorridos de supervisión de la dependencia.
Obras Públicas señaló que el programa de bacheo se mantendrá de forma permanente, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y reducir afectaciones en calles y avenidas de la ciudad.
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