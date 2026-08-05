Evalúan endurecer sanciones para proteger monumentos en Juárez

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Regidores revisarán el marco legal para fortalecer la protección de sitios históricos y patrimonio cultural.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Nomenclatura y Patrimonio Cultural acordaron revisar el marco legal vigente para evaluar sanciones más estrictas contra quienes dañen monumentos, sitios históricos y espacios que forman parte del patrimonio cultural de Ciudad Juárez.

Durante la reunión de la comisión, el coordinador José Mauricio Padilla informó que se dio seguimiento a la reposición del murete y la reinstalación de la placa alusiva del parque Los Frontera, luego de que este espacio registrara daños.

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El edil señaló que en la revisión participa también el regidor Pedro Matus Peña, así como personal de Desarrollo Urbano, con el objetivo de atender la recuperación de espacios con valor histórico e identitario para la ciudad.

De acuerdo con Padilla, los integrantes de la comisión consideran necesario fortalecer los mecanismos de protección, debido a que estos lugares representan parte de la memoria, historia e identidad de Ciudad Juárez.

El regidor explicó que cualquier ajuste deberá realizarse dentro del marco jurídico vigente, a fin de que las sanciones sean acordes con la legislación aplicable y contribuyan a preservar el patrimonio cultural del municipio.

Durante la sesión también se revisaron proyectos relacionados con el reconocimiento de personas y espacios emblemáticos de la ciudad, entre ellos la colocación de una placa con el nombre de Filiberto Pérez en un parque de la colonia Monumental.

La propuesta fue impulsada por vecinos del sector, en reconocimiento a más de cuatro décadas de trabajo dedicadas al cuidado y conservación de ese espacio público.

Además, se informó que el procedimiento relacionado con el caso de César Fierro registra avances y permanece en etapa de revisión jurídica, previo a la disculpa pública contemplada dentro del proceso.

Los integrantes de la comisión también abordaron el mantenimiento de las letras monumentales de Ciudad Juárez, ubicadas en el Centro Histórico, uno de los puntos más visitados por habitantes y turistas.

Como parte de estas acciones se contempla realizar trabajos de retoque, limpieza y mejoramiento del entorno, con el objetivo de que el espacio se encuentre en mejores condiciones para el festival programado en septiembre.

La Comisión Edilicia de Nomenclatura y Patrimonio Cultural señaló que la revisión busca reforzar la conservación de espacios públicos con valor histórico, cultural y comunitario en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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